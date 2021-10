Luego de ser interpelado por la abanderada presidencial de la DC, PPD y el PS, Yasna Provoste, el candidato a La Moneda de RN y la UDI, Sebastián Sichel (IND), descartó integrar el registro de lobistas del sitio web Ley de Lobby.

Además, el candidato presidencial de Chile Podemos Más acusó que la senadora de la falange registra en la plataforma al menos 20 audiencias con lobistas.

Según dijo el ex presidente del BancoEstado, el lobista “no se busca en Wikipedia”, como lo hizo Yasna Provoste con él durante el primer debate presidencial, sino que “hay un registro creado por ley donde se registran las reuniones de lobby”.

“De hecho, la senadora Provoste tiene 20 audiencias con lobistas este año“, acusó el candidato oficialista a la presidencia.

Las audiencias donde Sichel sí participó

Tras explicar ante los medios de comunicación que no integra el registro nacional de lobistas, Sebastián Sichel reconoció que sólo ha participado de dos audiencias ligadas al lobby.

Una de ellas, la primera, fue como abogado de la Fundación Esperanza, donde “se cuida a niños vulnerados y de la cual fui abogado orgullosamente y patrociné cientos de causas en mi vida”.

“Además de un centro de estudio llamado Plural que cree en su minuto con un ex ministro, que promovía políticas publicas”, complementó, junto con agregar que “son las únicas dos audiencias en mi vida y por lo tanto, no es quién dice lo que hace el otro el que tiene la razón, sino que hay una ley que regula una actividad legítima, pero en a cual no estoy incorporado ni como lobista ni en audiencias públicas”.

Por último, el candidato a La Moneda de Chile Podemos Más insistió en que está “orgulloso de haber trabajado más de diez años como un abogado exitoso, formado dos oficinas de abogado y he sido socio de otra”.

/psg