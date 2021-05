El senador José Miguel Insulza (PS) reiteró sus cuestionamientos hacia el candidato presidencial del PC, Daniel Jadue, señalando que un Gobierno de “izquierda democrática” y centroizquierda podría entregar gobernabilidad al país.

En una entrevista a El Mercurio, el legislador fue consultado por el fracasado intento del PS de sumarse a un pacto amplio para lograr una primaria presidencial en común, asegurando que “este país tiene corazón de centro, un poquito más a la izquierda, y eso no está representado ni en el PC ni en el Frente Amplio”.

“Tuve la esperanza de que una buena parte importante del FA -jóvenes que habían hecho sus armas en los mismos lugares que nosotros décadas antes, que cuando hablan tienen esas socialdemócratas- estuvieran disponibles”, manifestó.

Insulza también abordó la figura del abanderado comunista, señalando que “no me da confianza”. “No votaría nunca por alguien de derecha, pero no estoy diciendo por quién votaría. Soy de izquierda, valoro mucho la libertad de este país y las personalidades autoritarias me asustan. Aquel que insulta por definición a los que están en su contra, me da un poco de susto”, añadió.

“Un Gobierno de derecha no da gobernabilidad, mire lo que pasó con este. Un gobierno de centroizquierda, de izquierda democrática, daría gobernabilidad. Y un gobierno del FA y del PC, al menos, tendría que asegurar que hará bascosas que dice y que no hará las que no dice”, aseveró.

Esta no es la primera vez que el ex secretario general de la OEA critica al alcalde de Recoleta, ya que hace algunas semanas expresó toda su molestia luego que el militante PC se declarara como “depositario del legado” del ex presidente y referente socialista Salvador Allende.

