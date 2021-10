Semanas claves han tenido los siete candidatos presidenciales a poco más de un mes de enfrentarse en las urnas este 21 de noviembre. Gabriel Boric, candidato por el pacto de Apruebo Dignidad, no ha quedo fuera de esto. Errores y posteriores arrepentimientos han sido rápidamente cuestionados tanto por sus pares como por la ciudadanía. Así como frases embarazosas y escenas que sería mejor para el candidato que quedarán en el olvido.

A continuación una selección de nueve momentos protagonizados por el abanderado a La Moneda que envejecieron mal, y pueden pesarle en la carrera presidencial.

1) “No tengo la experiencia para ser Presidente”

Tres veces en una entrevista, en el programa Pauta Libre transmitido por La Red en septiembre de 2020, Gabriel Boric repitió que no iba a ser candidato porque no tenía la experiencia suficiente. Esto después de que la periodista Mirna Schindler le consultara sobre si cumplía 35 años en febrero de 2021, edad mínima para postular al cargo.

“Descarto de plano ser un candidato del Frente Amplio, independiente de los requisitos formales, creo que no tengo la experiencia suficiente y me falta aprender mucho. Creo que es bueno partir reconociendo las limitaciones propias, a mí me falta mucho por aprender”, dijo el militante de Convergencia Social, para luego reiterar: “No creo que tenga las competencias necesarias en este momento, me falta mucha experiencia y aprender mucho”.

Seis meses después fue proclamado candidato por Convergencia Social, y un año después ganó la primaria de la izquierda y se convirtió en el candidato de Apruebo Dignidad, que agrupa al Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social, Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes.

2) El traspié con las cifras económicas

El video que registró un tenso momento entre el candidato presidencial de Apruebo Dignidad y el periodista Tomás Mosciatti, durante el programa de Mega “El Candidato” emitido el 6 de octubre, se convirtió en Trending Topic.

En medio del bloque denominado “Sin Llorar”, el periodista le hizo una serie de preguntas económicas, relativas al nivel de ahorro e inversión del país. Al respecto, Boric evadió la pregunta y luego dijo no recordar cifras exactas. Tampoco supo responder cuánta inversión o ahorro corresponde a las AFP, ni cuáles son las proyecciones de crecimiento económico bajo un eventual gobierno suyo.

“No te puedo dar una cifra exacta, porque me van a juzgar con esa vara y son demasiadas las circunstancias que determinan cuánto se crece o no”, aseveró. Además se equivocó en el dato de crecimiento de la economía en las administraciones previas de Michelle Bachelet y Sebastián Piñera.

3) El polémico “regalo” de Gabriel Boric

La defensa hecha por Boric al Frente Patriótico Manuel Rodríguez todavía le pasa la cuenta. En el debate del 22 de septiembre le recordaron la polémica que generó la difusión hecha por José Antonio Kast de un video grabado en 2017 donde se ve al entonces diputado del Movimiento Autónomo recibiendo muy risueño una polera estampada con el rostro del asesinado fundador de la UDI, Jaime Guzmán, en la que este tiene un disparo en la frente.

Ante la situación, Boric salió a dar explicaciones y se disculpó diciendo: “Mi reacción no fue la adecuada porque agradecí debiendo haberla rechazado, como he dicho antes, condeno sin matices su asesinato”. Sin embargo, a pesar de las disculpas, el hecho provocó, incluso, que la Comisión de Ética de la Cámara lo multara con el 5% de su dieta parlamentaria.

Un café con el asesino, una polera con la imagen de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza. Esa es la izquierda radical que quiere gobernar Chile. Tenemos que trabajar mucho para evitarlo pic.twitter.com/qmJz56ohom — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) December 31, 2018

4) La arenga con que el diputado Boric defendió el “legado” del FPMR

En enero del año 2018, el diputado Gabriel Boric se comprometió a defender el “legado” del FPMR, durante una manifestación que realizaron afuera del Congreso Nacional en Valparaíso simpatizantes del exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, uno de los autores del crimen de Guzmán.

En el registro, dado a conocer por Radio Bíobío, se aprecia cómo el dirigente del Frente Amplio presenta sus “respetos” a Hernández Norambuena, además de reconocer que había realizado solicitudes para facilitar su extradición, ya que en ese momento se encontraba detenido en Brasil.

“El legado del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, tanto del Frente como el Frente Autónomo posteriormente, es algo que tenemos que defender en la historia”, señaló en ese entonces el diputado. “Permítanme humildemente expresarles todos mis respetos, y mis respetos también a la distancia a Ramiro, a la lucha que ustedes como familia están dando por la dignidad”, añadió Boric.

5) Boric encara en la calle a un militar

En las protestas registradas en el contexto del 18 de octubre del 2019, el representante del Frente Amplio fue captado junto al vocalista de Lucybell, Claudio Valenzuela, increpando a los militares que custodiaban las manifestaciones de Plaza Italia. “Llevan armas de guerra”, gritaba ofuscado el diputado. “No más, fuera”, les increpó Boric, incluso haciéndoles un gesto con la mano para que se retiraran del lugar.

⭕ El diputado Gabriel Boric y Claudio Valenzuela, cantante de Lucybell, encararon a los militares que se encuentran en Plaza Italia ante las protestas registradas en la zona. pic.twitter.com/BqZBL8oNmP — 24 Horas (@24HorasTVN) October 19, 2019

6) El improperio del candidato presidencial

La Asociación para la Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), difundió a través de su cuenta de Twitter, un video en donde se puede ver al actual candidato presidencial tapando su rostro y mostrando el dedo garabatero.

⚠️Gabriel Boric, candidato presidencial a la República de Chile pic.twitter.com/56Iv5cp9j4 — APRA ARAUCANíA (@aprachile) October 5, 2021

7) “Nosotros estaríamos a la izquierda del Partido Comunista”

En una entrevista del año 2016, hecha por la periodista Matilde Burgos en el programa CNN Íntimo, al preguntarle a Boric sobre la tendencia ideológica de la Izquierda Autónoma, el diputado respondió que “es una definición complicada y evidentemente tiene muchas aristas, pero nosotros estaríamos hoy día a la izquierda del Partido Comunista (PC)”.

El diputado Tomás Fuentes, militante de Renovación Nacional, recordó la entrevista a través de su cuenta de Twitter y escribió: “¡Ojo! Votar por Gabriel Boric, es votar por el Comunismo. Él mismo lo reconoce…”.

¡OJO! Votar por @gabrielboric es votar por el Comunismo. Él mismo lo reconoce… pic.twitter.com/nNCAZM2JPY — Tomás Fuentes (@tomasfuentes) October 5, 2021

8) “De chicos salíamos a cazar pajaritos”

“Soy un magallánico con onda, de chicos salíamos a cazar pajaritos en los Bosques Magallánicos con mis primos”. Así se presentó Gabriel Boric en una entrevista hecha por Roka Valbuena en el programa “El Giornalista”, en 2017.

Dichos que generan contradicción con lo que el abanderado de Apruebo Dignidad propone como ejes de gobierno, que son en pro de los animales y el medio ambiente, y también centrado en robustecer la persecución del maltrato animal.

“Antes del especismo y el animalismo, y todas esas cosas, en los bosques magallánicos, con mis primos”, aseguró sobre su práctica de “cazar pajaritos”.

9) “Le vamos a sacar la cresta a la UDI”

Un duro emplazamiento tuvo el parlamentario Gabriel Boric en plena sesión del Congreso, cuando se enojó con sus pares de la UDI y Evópoli que se abstuvieron en la revisión del proyecto para aplazar el plebiscito del 26 de abril.

Ante la ausencia de Luciano Cruz Coke (Evópoli), Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri (UDI), Boric estalló en furia y los amenazó por no haber participado de la votación. Situación que minutos mas tarde, generó rechazo por parte de otros políticos.

“Esto es parte de un acuerdo de todas las fuerzas políticas. No puedo creer lo que está haciendo la UDI. Si la UDI no da los votos, les vamos a sacar la cresta políticamente”, expresó.

Por Catalina Vila Parker para El Líbero

/psg