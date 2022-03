El senador del PPD Ricardo Lagos Weber, se refirió este jueves a la discusión que se ha generado en la Convención Constitucional sobre el futuro Congreso, afirmando que “pareciera que va a haber una concentración excesiva de mucho poder en una sola Cámara”, en desmedro del órgano que reemplazará al Senado.

En entrevista con Radio Agricultura, Lagos Weber expresó que “el tema de fondo es que queremos instituciones que hagan balances y contrapesos en Chile”, sin embargo, sostuvo que “pareciera que aquí va a haber una concentración excesiva de poder en una Cámara. Mucho poder en una sola Cámara y creo que eso no es sano en los sistemas”.

Además, el parlamentario indicó que “no me queda claro por qué se habla de un presidencialismo atenuado, no me queda claro si va a ser tan atenuado. Es un presidencialismo en donde habrá reelección inmediata. Cómo será de compleja la materia que no lograron resolverlo hace diez días, hubo que rechazar y se logró una suerte de acuerdo, que por lo que veo, hay seguras dudas del alcance de lo que se está acordando”.

Con lo anterior, llamó a la Convención a que “se tome ese tiempo y nos dé algo que es fundamental, una Constitución que interprete a la gran mayoría de las chilenas y chilenos, no a un sector. Eso es muy importante, requiere mucha conversación”.

Por otra parte, respecto a la postura que ha tomado el Gobierno frente a la Convención Constitucional, el senador expresó que “yo creo que el Gobierno no tiene por qué intervenir el proceso, pero el Gobierno sí tiene una posición política, dos coaliciones, y las dos tienen representantes en la constituyente”.

“Existen convencionales, hombres y mujeres, que representan a colectividades políticas y que tienen la capacidad de comunicarse y transmitir lo que desean. Creo que es importante para el Gobierno que este proceso termine bien. No es indiferente el resultado de la Convención a este Gobierno o a cualquiera que le tocara”, explicó el senador.

/psg