El ministro Secretario General de la Presidencia, Juan José Ossa, criticó duramente a la candidata presidencial de la Democracia Cristiana (DC), del Partido Socialista (PS) y del Partido por la Democracia (PPD), Yasna Provoste, por sus dichos luego del rechazo de la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera en el Senado.

Durante su intervención en la Cámara Alta, la senadora expresó que “afortunadamente queda muy poco para que este Gobierno termine, la historia juzgará al que estoy convencida es el peor gobierno en democracia de los últimos 70 años”.

En declaraciones a Tele13 Radio, Ossa manifestó que a Provoste “no le ha trepidado la mano en buscar la inestabilidad en época electoral, la misma inestabilidad que no se atrevió a condenar como es la violencia, como es haber presentado un proyecto de indulto y no dar explicaciones por eso, ella hizo todo lo posible para que no se votara ese proyecto en estos días justamente porque la ponía en una situación incómoda”.

“De sus dichos me quedo con que ella no cumplió con lo que en la franja le señaló a todos los chilenos, que era que no le deseaba al resto ser parte de una operación política como ella sostiene que lo fue”, añadió.

La acusación constitucional no logró prosperar en el Senado debido a que no se logró el quórum de 29 votos, considerando que el apoyo en bloque de los 24 representantes de la oposición requería de la suma de al menos cinco senadores del oficialismo, quienes finalmente no se plegaron al libelo.

