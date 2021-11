El abanderado del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, obtuvo la primera mayoría en la elección de este domingo. Por una ventaja de dos puntos porcentuales, superó al aspirante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

Ambos se deberán medir en una segunda vuelta presidencial el próximo 19 de diciembre, pero antes tendrán que buscar apoyos en los sectores que aún no han definido su elección.

Esta mañana, en su primera actividad luego de la campaña presidencial para la primera vuelta, el aspirante de Republicanos agradeció a quienes lo eligieron en las urnas y reiteró la idea de agrupar a más votantes para sumar apoyo en el próximo balotaje.

“Ayer ya pudimos conversar con muchos dirigentes de los distintos partidos políticos buscando los puntos de encuentro. Tenemos muchos más puntos de encuentro que de divergencia y eso es lo que vamos a profundizar en estos días. (…) Tenemos que formar mayorías para sacar adelante nuestra patria”, afirmó.

Desde el sector oficialista, algunos han sido enfáticos en que, para sumarle apoyos, el abanderado del Frente Social Cristiano deberá modificar algunos puntos de su programa.

De hecho, durante esta jornada el presidente de RN, Francisco Chahuán, reiteró la idea de que el programa de Kast requiere cambios, pero que esta semana convocará a un consejo general del partido para determinar los apoyos en segunda vuelta.

Respecto a ese tema, Kast señaló que “nosotros siempre planteamos que nuestro programa no estaba escrito en piedra y hay cosas que se pueden modificar, cosas que se pueden mejorar”, y sostuvo que “todavía nos quedan 27 días para aunar criterio, para ver qué proyectos y qué modelo de país queremos”.

Gestos al PDG y una “buena” conversación con Sichel

Durante su discurso de cierre tras la primera parte de esta carrera presidencial, Kast ya había adelantado gestos a votantes de otros sectores. Específicamente, a adherentes de Franco Parisi y Yasna Provoste, quienes obtuvieron el tercer y quinto lugar en las elecciones de este domingo.

En ese sentido, esta mañana el aspirante a La Moneda fue consultado sobre la posibilidad de trabajar en conjunto con los seis diputados electos del partido que lidera Parisi.

“En la medida que se pueda con los diputados del Partido de la Gente, pero no los conozco. (…) ellos también creen que el Estado no es suficiente, que el Estado hoy no cumple con los requerimientos para las personas. Tenemos puntos en común y también vamos a tener puntos de diferencia, pero busquemos los que nos une y no lo que nos divide”, dijo al respecto.

Por otro lado, también reiteró los posibles acuerdos con Chile Podemos Más y con su excontendor Sebastián Sichel, con quien aseguró haber tenido una “buena conversación” anoche.

“Lo primero es que nos podamos sentar a conversar. Él me señaló que se iba a tomar unos días de descanso, para todos ha sido intenso y eso es muy respetable. Espero después nos podamos tomar un café y conversar las cosas que en campaña a veces se tensionan”.

“Yo reconozco que también colaboré a que se tensionara la cosa en algunos casos, hay que pedir las disculpas si corresponde”, explicó en conversación con Mega, e insistió en que “hay muchos temas en los que se marcaba el acento, donde no tenemos tantas diferencias”.

