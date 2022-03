Poco eco encontraron los dichos del alcalde comunista Daniel Jadue en los partidos oficialistas. Durante esta jornada, el edil reeditó sus críticas al gobierno y -esta vez- concentró sus cuestionamientos en la postura de la ministra del Interior, Izkia Siches, quien respaldó el actuar de Carabineros en el Día del Joven Combatiente. Frente a ello, aunque con matices, los partidos hicieron una evaluación positiva del gobierno en su primer test de orden público.

La jornada del martes se inició con el espaldarazo de Siches a las fuerzas policiales, quien afirmó que “Carabineros cuenta con todo nuestro respaldo para seguir con su trabajo y proteger a los chilenos y chilenas, siempre con respeto a los derechos humanos”,

Más tarde, y tras visitar la Escuela de Suboficiales de Carabineros acompañada del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la ministra realizó una “arenga” a los funcionarios que se desplegarían durante esa jornada crítica. “Es para nosotros necesario reiterar el respaldo de nuestro gobierno a sus funciones y que se sientan, en cada uno de los roles que les toca desempeñar, confiados en que estaremos apoyándolos y acompañándolos en cada una de esas acciones”, puntualizó.

Ese gesto hizo que Jadue -nuevamente- se distanciara del actuar del gobierno de su coalición, planteando que “yo no voy a prestar apoyo a la policía mientras no avancemos en la intervención civil y en su refundación (…). Hoy día Carabineros no es apoyo lo que necesita, sino que un encasillamiento en sus verdaderas funciones, que efectivamente se resuelvan los problemas tanto de la falta de transparencia como de la falta de cumplimiento de los supuestos protocolos que aseguran un respeto esencial a los derechos humanos”.

La postura del alcalde tuvo poca resonancia incluso dentro de las filas comunistas. Este miércoles fue el mismo timonel del PC, Guillermo Teillier, quien respaldó a Siches y argumentó que el cambio más a largo plazo en la institución de Carabineros será a través de una reforma, aspecto que está planteado en el programa de gobierno.

“Se ha dicho que el gobierno está cambiando de táctica respecto de Carabineros y yo creo que hay un cambio de táctica, sí, porque indudablemente sí se están modificando los protocolos para el actuar frente a las manifestaciones, es un cambio de táctica importante. Espero que esto se vaya profundizando cada vez más y contemos con la contribución de Carabineros (…). Sabemos que el cambio más profundo en el actuar de las policías se va a dar a través de reformas, que es imprescindible”, respondió.

Respaldo a la ministra

En la interna de las dos coaliciones oficialistas, la conclusión es similar: aunque el Día del Joven Combatiente se configuraba como una “prueba de fuego” compleja en cuanto a control del orden público, fue bien sorteada por parte del gobierno. Incluso, en el balance realizado con Carabineros durante la mañana de ayer, el subsecretario Monsalve afirmó que la jornada fue menos compleja que la del año anterior, acorde a los datos de la institución.

