Una nueva producción chilena se encuentra nominada a los Premios Oscar, los galardones más importantes del cine. Se trata de “Bestia”, un corto animado dirigido por Hugo Covarrubias y que se encuentra dentro de las mencionadas para llevarse la estatuilla dorada.

El filme nacional se encuentra competirá en la categoría a Mejor corto animado.

“Bestia” fue grabada bajo la técnica de animación stop motion y tiene una duración de 15 minutos.

La trama cuenta la historia de una agente de la policía secreta durante la dictadura militar, mostrando su relación con su perro, su cuerpo y sus frustraciones. Se presentó en festivales como Annecy (Francia), Guadalajara y Chilemonos, donde resultó ganador.

Esta es la quinta producción de origen nacional que se encuentra nominada a los premios de la Academia de cine. Anteriormente fueron mencionadas 2No” (2013), “El Agente Topo” (2021), “Historia de un oso” (2016) y “Mujer Fantástica” (2018), siendo estas dos últimas las que se llevaron el Oscar a Mejor cortometraje animado y Mejor largometraje internacional, respectivamente.

El próximo 27 de marzo, “Bestia” competirá para llevarse la estatuilla dorada con los cortos “Affairs of the Art”, “Boxballet”, “Robin Robin”, “The Windshield of Wiper”.

Short but sweet, these are your nominees for Animated Short Film. #Oscars pic.twitter.com/TIgQNgwHLZ — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

Para poder ver “Bestia” existe la posibilidad de arrendar por $2.20 dólares ($1.800 pesos) o comprar a $5.50 dólares ($ 4.500) en la plataforma Vimeo.

