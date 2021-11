El ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien informó haber arrojado positivo a COVID-19.

El secretario de Estado advirtió que el resto de los aspirantes a La Moneda deberán realizar cuarentena, independiente de si sus PCR hayan arrojado negativo.

“Es la Seremi de Salud Metropolitana la que tiene que realizar la investigación epidemiológica, así que va en este minuto a tomar las medidas necesarias, porque el caso índice, en este caso el diputado tiene que dar a conocer todos sus contactos”, explicó Paris.

En esa línea, el titular de Salud advirtió que “tiene que hacer cuarentena todo aquel que haya sido contacto estrecho del candidato Boric, y si no tienen donde hacerlo, van a tener que hacerlo en un lugar adecuado, porque además pueden contagiar a sus familias”.

“Después de asegurar la cuarentena, si quieren hacerse el examen se lo pueden hacer, pero el examen no los va a liberar de la cuarentena, el contacto estrecho tiene que hacer cuarentena sí o sí. La Delta es mucho más contagiosa”, añadió Paris, adelantando que el PCR que se hicieron los demás candidatos “aunque estén negativos, no los libera de hacer la cuarentena”.

“El esquema dice que el PCR aunque sea negativo, no libera de la cuarentena, porque a lo mejor los síntomas van a empezar en tres, cuatro, cinco días más, por lo tanto la cuarentena de siete días para vacunados tiene que hacerse sí o sí, y si no están vacunados casi el doble, 14 días de cuarentena. Ahí es la Seremi la que tiene que definir eso”, explicó el ministro.

De todas formas, la autoridad sanitaria recalcó: “Yo leí, o escuché que todos los candidatos que estuvieron con Boric en el último debate, se pusieron en cuarentena de forma voluntaria, y eso me parece muy bien, eso es un buen ejemplo de lo que tiene que hacer toda la gente que tuvo contacto con él, ponerse en cuarentena de forma inmediata y no preocuparse tanto del examen. Se lo tomaron hoy día los candidatos, y me parece bien también, pero no libra de la cuarentena”.

Quien también se refirió a la situación fue la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, asegurando esperar que “el candidato Gabriel Boric evolucione favorablemente”.

Al igual que Paris, la titular del gremio médico aseveró que “todas las personas que fueron contacto estrecho hasta dos días previos del inicio de los síntomas deben mantener cuarentena por al menos siete días en vacunados y diez en no vacunados”.

Además, Siches hizo un llamado de atención: “Reiterar que deben mantenerse en campaña todas las medidas preventivas: privilegiar espacios abiertos, usar siempre mascarilla y mantener distancia física. Lamentamos que esto no ocurriera en los últimos debates”.

“Una o más PCR negativas no libera de la realización de cuarentena. Esperamos que el resto de los candidatos y candidata no hayan resultado contagiados. Hacemos un llamado a colaborar con la investigación epidemiológica”, cerró.

