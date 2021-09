Después de casi una semana de espera desde que Apple anunció iOS 15 en su ‘Apple Event, California Streaming’, este 20 de septiembre la empresa de la ‘manzana mordida’ por fin hizo oficial el lanzamiento de su nuevo sistema operativo móvil.

“iOS 15 está lleno de nuevas funcionalidades que te ayudan a mantenerte en contacto con los demás, concentrarte mejor y explorar el mundo. Además, sus poderosas tecnologías inteligentes te permiten hacer más cosas que nunca con tu iPhone”, explicó Apple por medio de un comunicado publicado en su página oficial.

¿Qué dispositivos serán compatibles con iOS 15?

Ahora bien, como es costumbre con este tipo de lanzamientos, y gracias a la llamada Ley de Obsolescencia (norma que indica el tiempo de vida útil que tiene un producto o software en el mercado), son varios los equipos de Apple en los que el iOS 15 no tendrá compatibilidad, dando de esta forma una salida “digna” a los dispositivos más antiguos de la marca.

Teniendo en cuenta esto, en vez de informar que celulares serán los que no recibirán la nueva actualización, la empresa fundada por Steve Jobs decidió enseñar una lista con aquellos en los que sí se podrá instalar el sistema operativo. Por supuesto, los nuevos iPhone 13 (estándar, mini, pro y pro max) encabezan la lista, teniendo en cuenta que iOS 15 será el sistema nativo de estos celulares.

A continuación, la lista completa con los iPhone y iPod que podrán actualizarse con el nuevo iOS 15 de Apple:

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (primera generación)

iPhone SE (segunda generación)

iPod touch (séptima generación)

¿Cómo actualizar su iPhone a iOS 15?

Como siempre se indica antes de iniciar este tipo de procedimientos, lo ideal es realizar una copia en la nube (iCloud) con toda la información relevante que se tenga en el celular. También, se puede hacer uso de un computador para esta gestión.

Con la copia de seguridad realizada, y después de asegurarse que el teléfono cuenta con una conexión estable a WiFi y que se encuentra conectado a una toma eléctrica, solo hay que seguir estos sencillos pasos:

1. En el iPhone, vaya a la aplicación Configuración.

2. En la nueva pantalla localice la opción General y dé un toque sobre esta.

3. Seleccione Actualización de software.

4. Lo más probable es que, si Apple ya habilitó la descarga de iOS 15 en su dispositivo, le aparezcan dos opciones de actualización: una en la que puede mantener iOS 14, asegurándose que lo único que se descargue sean las actualizaciones con los parches de seguridad o, una segunda opción con la que podrá descargar iOS 15.

5. Elija la opción que desee, aunque para este caso lo ideal es seleccionar la descarga del nuevo sistema operativo.

6. Finalmente, dé un toque en Instalar ahora ¡y listo!

Cabe recordar que aunque el lanzamiento de este nuevo software se realizó este lunes, lo más seguro es que la mayoría de los terminales aún no hayan recibido la notificación para poder actualizarse. De acuerdo con Apple, este proceso puede demorarse varias semanas en el caso de algunos celulares, siendo los dispositivos más antiguos a los que se demore en llegar iOS 15. Sin embargo, no hay de qué preocuparse: si la empresa colocó su dispositivo en la lista, tarde o temprano, la notificación de actualización llegará a su celular. Solo es cuestión de esperar.

