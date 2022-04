Esta mañana, el medio argentino Infobae publicó una extensa entrevista que le realizó al Presidente Gabriel Boric durante su primer viaje de Estado al país vecino, en donde el Mandatario abordó la situación de Chile, el conflicto Mapuche y también la relación del país con el resto de Latinoamérica.

Respecto a qué proyectos espera que avancen rápidamente, Boric destacó el corredor bioceánico en el norte, “que involucre también a Paraguay, Brasil, el norte de Argentina y Chile, es algo que para nosotros es tremendamente importante”.

“Le vamos a poner prioridad y creemos que puede ser una herramienta de integración comercial tremendamente importante para unir el Pacífico con el Atlántico y acortar los tiempos de viaje de productos que se exportan hoy a través del Canal de Panamá o a través de los canales del sur y poder pasar bastante más rápido. Espero ir a Paraguay durante el segundo semestre de este año para ver el tema de la construcción sobre el río Paraguay y ojalá a la brevedad poder estar inaugurando este paso que va a beneficiar mucho a todas estas regiones”, indicó.

“Otro tema que nos parece tremendamente importante es el tema del gas. Tenemos parte de la industria instalada, no el 100% pero parte, para poder avanzar en licuar gas. Sabemos que ustedes tienen reservas muy importantes en Vaca Muerta, que eso no está conectado todavía en la red central y creemos que por ahí podemos hacer swaps o buscar diferentes alternativas que nos complementen energéticamente no solo en el tema gas, también con energías renovables, no convencionales o energías limpias como el caso del hidrógeno verde en el sur”, añadió.

En cuanto a si teme que en su gobierno puedan estar enfrentados a dificultades similares a lo que tienen hoy en Argentina, en donde “el Presidente y su vicepresidente no se hablan”, Boric indicó que “Chile tiene una cultura coalicional de muy larga data”.

“Tenemos un montón de dificultades. Efectivamente tenemos tradiciones políticas que no son iguales y durante mucho tiempo estuvimos en confrontación, por lo tanto tenemos mucho que aprender de esa habilidad y manejo que también ha tenido históricamente el peronismo para reunir diferentes visiones dentro de un mismo cuerpo y poder sacar adelante las cosas. Ahora, nosotros no somos calco ni copia de nadie. Estamos creando nuestro propio proyecto. Chile tiene una cultura coalicional de muy larga data. En el siglo XX y el XXI, todos los gobiernos, salvo la dictadura y el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que fue de partido único, todos han sido gobiernos de coaliciones. Y por lo tanto no tengo ninguna duda de que lo vamos a lograr sacar adelante”, sostuvo.

Frente a la pregunta de si se siente cómodo con el término de “nueva izquierda” con el que se le caracterizó en los medios cuando salió elegido presidente, y cuál sería entonces la diferencia con la “vieja izquierda”, el Presidente Boric indicó que espera que se les juzgue “por nuestras obras, por nuestras acciones y por la manera en que defendemos nuestras convicciones y principios”

“Creo que no hay virtud per se ni en la juventud ni la novedad. Si uno afirma o trata de afirmar su discurso en la juventud o en la novedad, se está poniendo una fecha de caducación muy pronta. Yo espero que a nosotros nos juzguen por nuestras obras, por nuestras acciones y por la manera en que defendemos nuestras convicciones y principios. Es evidente de que la izquierda tiene el deber de estar permanentemente reimaginándose. Si después de los aprendizajes del siglo XX y del derrumbe de lo que se consideró el campo socialista hubo un periodo que se llamó la década ganada en América Latina, que tampoco terminó bien porque no tuvo continuidad y porque algunos de los proyectos que allí se manifestaron no solamente no tuvieron continuidad sino que tuvieron desviaciones autoritarias que no son deseables, creo que es importante que nosotros tengamos, recogiendo tanto los aciertos como los fracasos y los errores, la capacidad de reinventarnos y nosotros estamos en ese proceso”, sostuvo.

En ese sentido, detalló, deben incorporar “nuevas demandas, nuevas agendas, la medioambiental, la lucha contra la crisis climática provocada por el ser humano es central”.

“Tiene que ser central en nuestra política, no solamente a nivel de Estado nación, sino a nivel latinoamericano y mundial. La agenda del feminismo que no es una agenda sectorial, sino que tiene que permear a todas las políticas públicas, es algo tremendamente importante. La nueva relación que tengamos con los pueblos indígenas, que preexisten a la formación de los estados naciones es también relevante. Y por cierto, el viejo anhelo de las izquierdas que es la construcción de estados que garanticen derechos sociales universales sin importar el tamaño de la billetera o el lugar de la cuna, y en eso tenemos mucho que aprender de la historia”.

En cuanto al conflicto mapuche, Boric indicó que esperan poder avanzar en esa materia “como lo han hecho otros países del globo como, por ejemplo, Nueva Zelanda, Canadá o la misma Bolivia, en torno a el reconocimiento nacional de la existencia de una diversidad de pueblos al interior de nuestro país y además el derecho a la autodeterminación que no es lo mismo que secesión como algunos pretenden decir y desinformar”.

“Lo conversé largamente con Jacinta Arden, la primer ministra de Nueva Zelanda (…) esa reconstrucción de confianza en algo que está tan dañado evidentemente va a costar mucho trabajo que hay que hacer bajo cuerda, mucho trabajo que hay que hacer en silencio, sin pretender ganarlo a partir de maniobras comunicacionales. Ahora, por cierto, también uno tiene que marcar ciertos límites y quienes crean que la vía de las armas es la manera de solucionar un conflicto político histórico de estas características, desde mi punto de vista están equivocados, pero además, como Presidente de Chile, tengo el deber de hacer respetar la ley y el estado de derecho”, indicó.

En ese sentido, y si le va a costar realizar ese tipo de conversación “con gente que no lo reconoce” como Presidente, Boric indica que no puede “caerle bien” a todos.

“Yo no puedo obligar a todos a caerle bien a todo el mundo, pero yo soy el legítimo Presidente de todos los que habitan en el territorio de Chile y en ese sentido tengo que ejercer la autoridad que el pueblo decide me ha mandado”, sostuvo.

“Cuando un grupo de mandatarios decidió viajar a la frontera con Colombia, casi haciendo como una cuenta regresiva de Año Nuevo en Cúcuta para tratar de generar un cambio en la situación venezolana, la verdad es que ¿colaboró eso? Yo diría que no”

Sobre la crisis que vive Venezuela por otra parte, el Mandatario destacó que era “un trabajo tremendamente importante” lo que estaban haciendo en el Grupo Internacional de Contacto, en el cual Chile está colaborando, y que se está llevando adelante en México para que las próximas elecciones en Venezuela sean legítimas para toda la gente que vive en en el país y también para toda la comunidad en el exterior.

“Yo veo que lo del Grupo Internacional de Contacto en el caso de Venezuela es lo que más avance ha dado en el último tiempo. Porque es mucho trabajo que es silencioso y menos estridente. Cuando un grupo de mandatarios decidió viajar a la frontera con Colombia, casi haciendo como una cuenta regresiva de Año Nuevo en Cúcuta para tratar de generar un cambio en la situación venezolana, la verdad es que ¿colaboró eso? (…) Yo diría que no, entonces acá no se trata de quién se pone la capa y se vuelve el superhéroe y trata de tener mayor liderazgo. No, estos trabajos se hacen más silenciosos y sin tener doble estándar. Yo creo que es lo principal en materia de derechos humanos. En Chile se violaron brutalmente los derechos humanos durante la dictadura cívico militar del 73 al 90 y nosotros recibimos mucho apoyo, por ejemplo, del pueblo venezolano. Entonces nosotros estar como ‘Ah, no, si lo hace Maduro, mejor miro pal’ lado porque se supone que es de izquierda. No, yo no voy a caer en eso”, sostuvo.

“Vladimir Putin es un autócrata, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión”

En cuanto a los líderes de otros países, Boris destaca de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, el trabajo que está haciendo con el tema de impuestos globales.

“Me parece que esa es una agenda desde América Latina debiéramos concordar una posición común. Tuve la oportunidad de conversar con él… Una de las cosas que yo tengo absolutamente claro es que Chile no se puede subordinar a ninguna potencia y por lo tanto vamos a llevar adelante una política de autonomía en materia de alianzas internacionales que vamos a defender. Ahora evidentemente es evidente que ha tenido un montón de problemas y cuando uno ve el carácter de lo que ha devenido el Partido Republicano de Trump me imagino que debe ser muy difícil”.

En cuanto a Vladimir Putin, el presidente ruso, indicó, hoy “es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional”.

“Me parece que es un autócrata, creo que es evidente que está realizando una guerra de agresión. He podido estudiar un poco más de la cultura rusa, panrusa, principalmente desde 1917 en adelante, también algo de antes, y creo que lo que está haciendo Putin hoy día es inadmisible y tiene que ser inadmisible para la comunidad internacional. Sin embargo, me parece que la lógica de las sanciones internacionales está muy bien cuando se utilizan para presionar, por ejemplo, en este caso para terminar la guerra, pero cuando se termina perjudicando a todo un pueblo por las decisiones de unos pocos gobernantes, creo que también tenemos que ser capaces de revisarlas y que no son el mejor camino”.

Sobre el presidente chino Xi Jinping por otra parte, dice no conocerlo personalmente, y que solo “hemos tenido un intercambio solamente epistolar por ahora”. “Pero a China la tenemos que tratar de leer en una dimensión histórica más larga que es mucho más larga que la nuestra. Nosotros hemos sido criados en un decálogo occidental que omite completamente el oriente. A China le empezamos a conocer desde la invasión de Manchuria en 1930 y antes no sabíamos casi nada”.

Puedes leer la entrevista completa en el siguiente enlace.

/psg