Algunos dirán que hay algo cortaziano en nuestra realidad.

Y no por eso de Rayuela, sino porque, como ese cuento del escritor argentino, parece que vivimos en el mundo boca arriba.

Para unos la realidad es la fantasía, y para otros la fantasía es la realidad. Adivine usted en cuál estamos.

Por ahora, no queda más que revisar los diagnósticos que intentan explicar el Nuevo, Nuevo Chile.

Y diagnósticos no han faltado. Para Pablo Ortúzar, por ejemplo, no sólo, entre sus conclusiones está que “la Convención no se parecía a Chile”, porque según él no siempre alguien que pertenece a un conjunto social es el mejor representante de los deseos e intereses de ese conjunto social, mientras que para Yanira Zuñiga concluir tras los resultados “la evicción de toda dimensión identitaria de la política no parece realista ni desable”.

