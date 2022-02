El PC es un partido que publica las resoluciones de sus congresos partidarios, dando a conocer sus propósitos. Por restricciones de espacio, compartiré solo algunas de ellas, de los congresos XXIV de 2010 y XXVI de 2020, que me parecen muy relevantes para tomar conciencia de lo que intentarán conseguir, ahora desde el gobierno.

Sobre el modelo de desarrollo dicen estar decididos a “Avanzar en aquellas reformas estructurales que permitan sacar al país de la dominación neoliberal y asestar una derrota estratégica a la derecha, a los neoliberales, a las oligarquías y los clanes económicos, mediante la fuerza del pueblo movilizado”. Además, proyectan que un Nuevo Modelo de Desarrollo debe, en primer lugar, relevar el protagonismo del Estado como propietario y regulador, con iniciativa productiva y propiedad de los recursos naturales. Y agregan: “Nuestro objetivo histórico, la meta fundamental en el horizonte, que no olvidamos, es la construcción de una sociedad socialista, que será realidad cuando prevalezca la dignidad del trabajo por sobre el capital”.

También afirman: “Nuestra disputa con la derecha es la disputa del Capital/Trabajo, pero también es la disputa del Sujeto Social Pasivo y Consumidor v/s la del Ciudadano Activo y Transformador. Esta última es la identidad que debemos destacar y fortalecer, oponiendo al concepto de ‘Oportunidades’ el de los ‘Derechos’ de las grandes mayorías”.

En cultura: “Nuestro quehacer en el ámbito cultural también debemos entenderlo como una herramienta de trabajo político e ideológico, que permite transformar los valores, las ideas y el propio sentido común que predomina hoy en día en la población”.

Y para que no sorprenda lo que pasa en la CC, en 2020 concluían que “constituye un desafío estratégico seguir trabajando para que la convención constituyente se convierta en una auténtica Asamblea Constituyente. Posicionando no una constitución mínima o neutra, sino que una Constitución pensada para los derechos y la soberanía del pueblo”.

Respecto a la violencia: “El Pueblo en su avance y conquistas sociales, sometido al incremento de la represión y la violencia criminal, tiene el legítimo y necesario derecho a la defensa y solidaridad de masas. Valoramos los esfuerzos en los territorios, en las primeras líneas, para defender el derecho a la desobediencia y a la protesta social”.

Termino con temas relacionados a las FFAA y Carabineros, donde aprobaron lo siguiente: “Chile necesita una nueva doctrina militar, fuerzas armadas que no sirvan al poder represor en contra del Pueblo; que no intervengan en definitiva como poder que reprime y castiga. Este no es un problema de academias ni de expertos. Este es un asunto clave para definir efectivamente el sentido democrático de las fuerzas armadas, en el marco de una situación en donde fuerzas económicas y políticas insisten en involucrarlas en acciones represivas en contra del Pueblo”.

Y de Carabineros dicen “Es urgente que la policía militarizada, que es Carabineros, definitivamente termine y dé paso a una nueva policía auténticamente respetuosa de los derechos humanos; cuyo control y procedimientos estén bajo control estricto del poder civil y democrático.

De Galo Eidelstein, designado subsecretario de las FFAA, se conoce una larga declaración de 2019 que hizo en conjunto con Teillier y Juan Andrés Lagos en relación con el tema corrupción y presupuesto de las FFAA. Entre otras cosas, señalaron “despejar definitivamente cualquier vestigio de la doctrina de seguridad nacional e impulsar una doctrina democrática en todos sus aspectos desde su concepción, implementación y ejecución”, lo que incluiría “contribuir de forma real en la búsqueda de la Verdad y Justicia en torno a los DD.HH, fortalecer la conducción y control de la actividad de la Defensa por parte de la institucionalidad democrática…” y un largo etcétera.

Las seis subsecretarías asignadas al PC le otorgan un poder relevante para influir en las decisiones del gobierno. Como el FA había declarado ser más de izquierda que el PC, hay que estar conscientes de sus propósitos.

Por Jaime Jankelevich, consultor de empresas, para El Líbero

