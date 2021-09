El pasado domingo un reportaje de T13 develó que el candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), Franco Parisi, tiene una deuda que supera los $ 207 millones por el no pago de las pensiones alimenticias de dos hijos, y además se encuentra vigente una orden de arraigo en su contra, la cual fue decretada en agosto de 2020.

Según detalló la investigación, la situación permitiría que el Departamento de Extranjería y Policía Internacional proceda con su detención y sea puesto a disposición de los tribunales al ingresar a Chile. Si bien esta mañana, en conversación con Radio Cooperativa, Franco Parisi confirmó tanto el juicio como la orden de arraigo; manifestó plena tranquilidad.

“Estoy acostumbrado. Desde que decidí ser candidato mi vida cambió, y siempre viene este fenómeno de la judicialización. Hay que esperar”, dijo Parisi acusando que el reportaje emitido no cumplió con la reserva correspondiente. “Este es un juicio reservado porque hay menores involucrados. Por ley, eso no debió salir al aire”.

A continuación, Parisi manifestó su confianza respecto a la resolución final del caso. “Ese juicio se va llevar adelante y estoy seguro que lo voy a ganar. (…) Yo no puedo hablar del tema, es un juicio reservado. Para eso están los tribunales, los tribunales deben decidir. Los tribunales tienen que hablar, no los candidatos. Acá hay un aprovechamiento político”, respondió el candidato del Partido de la Gente consultado por esta deuda millonaria.

Así mismo, confirmó la orden de arraigo en su contra. “Según lo que dijo mi abogado, se va levantar. Y por cierto es bastante errada porque yo ya estoy fuera de Chile. Todos esos aspectos lo van a aclarar los abogados. Yo puedo entrar sin ningún problema a Chile, soy una persona completamente libre. Estas son cosas para que la gente se distraiga”, acusó el ingeniero comercial.

Afirmando que actualmente está en Birmingham, Estados Unidos, Parisi dijo que regresará a Chile “Cuando sea el momento correcto. Tenemos un calendario. Se va saber en su momento oportuno. Ustedes están acostumbrados al trabajo de campaña antiguo, nosotros estamos enfocados en un trabajo en el fenómeno de las redes, todos los días con nuestros 382 candidatos a consejeros regionales, diputados y senadores”, dijo sobre su retorno con miras a los comicios del 21 de noviembre.

En la misma línea, a Parisi se le solicitó detallar en qué está trabajando en EE.UU., donde según ha señalado en el pasado, se ha desempeñado como docente en la Universidad de Alabama. “Hago actividades de docencia parciales en ocho instituciones y asesorías financieras”, expresó para luego referirse a sus contendores en carrera presidencial.

“El señor Sichel es millonario porque es operador político. La senadora Provoste sigue con su sueldo de senadora. Y el diputado Boric, que tanto se preocupa del sueldo de los pobres, gana $10 millones haciendo campaña desde enero. Todos sabemos lo que hace ME-O. Y porque yo tengo que trabajar, tengo problemas”, dijo contra los candidatos de Chile Podemos Más, Nuevo Pacto Social, Apruebo Dignidad y el PRO, respectivamente.

“Si pierdo, tengo que seguir trabajando. Sichel se va poner la camiseta de la DC o del FA, o le va pedir pega a alguno de sus amigos financistas, que son Piñera y sus amigos. Provoste y Boric van a seguir en el Congreso, o Provoste se va ir a las Naciones Unidas y Boric se va ir con la beca Luksic o Soros a una buena universidad sin título”, arremetió quien también postuló al sillón presidencial en 2013.

“Yo no tengo ningún problema judicial. No tengo miedo de volver a Chile. (…) Siento que en Chile soy perseguido. Quiero ser Presidente porque la gente me lo pidió y quiero cambiar el país. Nosotros pedimos asilo político en Estados Unidos el año pasado porque sabíamos lo que se venía”, explicó añadiendo que actualmente está “completamente legal” en EE.UU.

Al cierre de la entrevista, Parisi fue consultado por su participación en los debates presidenciales de las próximas semanas. “Voy a estar en los debates. No sé si estaré presencial o telemático”, concluyó.

/psg