Envejecer puede ser frustrante según la filosofía con la que te lo tomes, sobretodo si ves que ‘has perdido el control’ de tu barriga. A medida que cumplimos años también se suelen sumar kilos a nuestro cuerpo y mantener el peso a raya puede ser un desafío, incluso cuando no se come mucho o se hace ejercicio. Pero no te desanimes. El envejecimiento es inevitable, pero engordar no tiene por qué serlo.

En España, un 39,3% de la población tiene sobrepeso y un 21,6% obesidad, lo que representa más de la mitad de los habitantes del territorio. Se trata de un problema grave de salud pública, que aumenta el riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y ciertos tipos de cáncer. Pero coger unos kilos con los años no solo tiene que ver con abandonarse, también existen una serie de cuestiones que no controlamos.

Especialmente porque “el metabolismo se ralentiza gradualmente”, explica en ‘Consumer Reports’ Steven Heymsfield, médico del Centro de Investigación Biomédica de Pennington en la Universidad Estatal de Louisiana (EEUU). La sarcopenia (una disminución en el tejido muscular que ocurre con la edad), la reducción de la actividad física, algunas enfermedades o los medicamentos pueden ser factores que hagan que aumentes de peso. Para poder seguir adelgazando a pesar de estos hándicaps aquí van algunos consejos.

Peder poco y ganar mucho

Probablemente no tengas que perder tanto peso como crees para mejorar tu salud. Puede merecer la pena, simplemente, mantener un peso saludable, o perder unos pocos kilos si es necesario.

La mejor estrategia es combinar ejercicios para quemar calorías y una dieta que permita que se desarrollen tus músculos

“Perder del 5 al 8% de tu peso (entre cuatro y seis kilos para una persona de 80) mejora tu salud”, señala Heymsfield. Un estudio publicado en el ‘New England Journal of Medicine’ señala que la gente que perdió el 7% de su peso tenían un 58% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

Ejercicio y quema de calorías

Es importante saber cómo perder peso de la manera correcta. Primer consejo: no puedes solo reducir las calorías. “A menos que se combine con un programa de ejercicio, la pérdida de peso dará como resultado la merma muscular”, señala Heymsfield.

Por eso la mejor estrategia es combinar ejercicios para quemar calorías y desarrollar músculos con cambios en la dieta. Un estudio en la revista ‘Obesity’ señala que la mitad de las personas que adoptaron un enfoque similar mantuvieron al menos el 5% del peso que perdieron.

Un estudio señala que la gente que perdió el 7% de su peso tenía un 58% menos de riesgo de desarrollar diabetes tipo 2

“Cambiar una dieta tiene que ser algo que hacer a largo plazo porque si vuelves a la forma de alimentarte que tenias anteriormente es probable que recuperes el peso”, señala Denise K. Houston, profesor de gerontología y medicina geriátrica en la Escuela de Medicina Wake Forest.

La alimentación

Más concretamente, cuando nos hacemos mayores es el momento para obtener proteína magra, lo ideal sería que tomaras aproximadamente 30 gramos diarios. Estas ayudarán a tu crecimiento y reparación muscular y además son más saciantes que los carbohidratos y las grasas, por lo que no te picará el gusanillo después de comer de tomarte algo insano que te hará caer en una espiral de culpabilidad.

Mantenerse hidratado también es muy importante para la salud y para cualquiera que quiera perder peso, pero es especialmente importante a medida que envejecemos. Esto se debe a que, cuando nos hacemos mayores, el hipotálamo (que controla nuestra hambre y sed) se vuelve insensible y atenúa las señales que te dicen que estás sediento.

Por último, pero no menos importante, recuerda estirar a menudo después de hacer ejercicio, pues así evitarás tener lesiones. A los 60 años, si llevas una vida sedentaria y tus dolores van en aumento es muy probable que tu flexibilidad caiga en picado, por lo que agregar algún estiramiento a tu día (no cuesta nada y aporta mucho) te ayudará a sentirte mucho mejor por dentro y por fuera.

