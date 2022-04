Durante la jornada de este martes desde el gobierno presentaron una serie de cambios al Plan Paso a Paso, los cuales estaban marcados por una flexibilización en el uso de mascarillas. Ante esto, el ex ministro de Salud de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich, criticó los cambios dados a conocer apuntando que “este anuncio es una completa chambonada”.

En conversación con Radio Duna, el ex ministro se refirió a los cambios que está teniendo el plan que busca enfrentar la pandemia, y señaló que “todo el mundo de lo único que habla es parece de la mascarilla, la mascarilla, si se va a usar en el colectivo o no, pero en realidad las medidas que se anuncian aquí son muy importantes, es un cambio dramático respecto a la estrategia seguida hasta ahora en la vigilancia de la infección por Covid”.

Al ser consultado si esto era un retroceso, y dejaba al país más vulnerable frente a la posible aparición de una nueva cepa, la ex autoridad señaló que es “completamente cierto, estamos en un momento donde tenemos menos casos, menos gente hospitalizada en la UTI, estamos en una situación favorable en este otoño, asegurar que esto va a seguir siendo así, con las variantes nuevas, lo que está pasando en China, tanta mutación que vuelve a aparecer, es un buen deseo, pero en realidad hay que prepararse para una nueva ola que va a coincidir con certeza con un brote muy fuerte de influenza”.

“Si yo voy a decir los virus respiratorios son los que emanan, podría decir que los virus respiratorios son solo resfrío común, y son más de lo habitual, y por lo tanto ¿vamos a cerrar las escuelas? ¿qué va a ocurrir? En ese sentido, lo digo en castellano antiguo, este anuncio hoy día es una completa chambonada”, agregó la ex autoridad.

Los cambios implementados por el nuevo gobierno, apuntan a un sistema de fases, las cuales van de bajo a alto impacto sanitario. Dependiendo de esto, es que tendrán o no, restricciones en el aforo u obligatoriedad en el uso de la mascarilla. Es así, como en la fase de Bajo Impacto Sanitario, el uso de mascarilla será obligatorio sólo en espacios cerrados, y en lugares abiertos donde no se pueda mantener una distancia física mayor a un metro. De igual forma, esta fase no tendrá restricciones en los aforos.

La fase de Medio Impacto Sanitario también tendrá mayor libertad en el uso de mascarilla, pero tendrá un aforo determinado para actividades en espacios cerrados, así como para eventos masivos. Por último, la fase de Alto Impacto, considerará el uso obligatorio de la mascarilla, así como un aforo más reducido para los eventos masivos.

Finalmente, Mañalich también se refirió a la vacunación apuntando que “para vacunar a la gente como se requiere hay que ir a los lugares de trabajo, hay que ir a las escuelas, hay que ir a las universidades, porque si yo le digo a la gente, mire pierda un día de trabajo y venga a vacunarse al consultorio, va a tener dificultades, y en ese sentido creo que hay que retomar la vacunación, la tercera dosis hace una diferencia crucial frente a la variante Ómicron, y hay que retomarla con mucha fuerza.

