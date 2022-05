Ruido hicieron las declaraciones del alcalde de Recoleta Daniel Jadue desde Venezuela. En su periplo por el país petrolero no solo intervino en la inauguración de la Cumbre Internacional contra el Fascismo -junto al canciller de Venezuela Félix Plasencia-, sino que se le vio en una actividad con Nicolás Maduro, fue entrevistado por el ministro de Cultura Ernesto Villegas, y se reunió con el ministro para las Comunas y Movimientos Sociales Jorge Arreaza.

Pero Jadue no fue el único chileno que asistió al encuentro realizado en Caracas. Información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela detalla que también estuvieron presentes el ex senador Alejandro Navarro; el dirigente del Movimiento Socialista Allendista, Esteban Silva Cuadra; la presidenta de la FRVS en La Araucanía, Glenda Cayuqueo; el ex presidente del Partido Igualdad, Guillermo González; y la activista por quienes llama “presos políticos”, Elisa Rojas.

A ellos se suman nombres de quienes, si bien no participaron en el foro, han mostrado activamente su simpatía por el régimen venezolano como Pablo Sepúlveda Allende, el menor de los nietos del ex presidente Salvador Allende; la ex vocera de Ukamau Doris González, designada secretaria ejecutiva de Condominios, un cargo de reciente creación en el Ministerio de Vivienda; o la ex agregada cultural de Chile en Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Florencia Lagos Neumann.

Las puertas de Venezuela están abiertas para la defensa de la verdad de los pueblos. Hoy #12Abr, recibí a nuestros hermanos y hermanas del mundo, en la Cumbre Internacional contra el Fascismo. A 20 años del golpe de Estado, seguimos en batalla consecuentes y perseverantes. pic.twitter.com/KBuR19J45l — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 13, 2022

Como en la Convención

Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV) informaron que “no hubo intercambio con el camarada Daniel Jadue durante su visita en Caracas”. Tras 22 años de lealtad con el chavismo ocurrió un quiebre político y desde finales de 2020 los integrantes de esa tienda denuncian que se han convertido en nuevos perseguidos del régimen de Nicolás Maduro.

Jadue no compartió fotos en Twitter de su estancia en Venezuela. Su presencia en ese país se dio a conocer más bien por un tuit del ex canciller y ahora ministro de Comunas, Jorge Arreaza, publicado la noche del 11 de abril.

Gracias compañero ministro por la experta nacía y por la fraternidad. El municipalízanos se fortalece cuando cobra protagonismo en los gobiernos del mundo #arribalascomunas — Daniel Jadue (@danieljadue) April 12, 2022

También compartió fotos del alcalde el representante del Movimiento del Socialismo Allendista, Esteban Silva, quien en principio mostró imágenes de Jadue en el acto de inauguración de la cumbre y después solidarizó con él ante las críticas que recibió por su presencia en Venezuela y sus dichos.

El Alcalde Daniel Jadue @danieljadue junto al canciller @plasenciafelixr interviene en la inauguración de la “Cumbre Internacional contra el Fascismo”. Una cumbre que reúne en Caracas a representantes de más de 52 países de América Latina, África, Asia y Europa pic.twitter.com/Ebvk8cgve6 — Esteban Silva Cuadra (@esilvacuadra) April 11, 2022

Para las elecciones presidenciales de 2021, Silva firmó el manifiesto de los “Allendistas por Jadue”, en el que señalan entre las tareas pendientes para el “Chile Digno”: “construir un Estado plurinacional”, “recuperar la soberanía sobre los bienes comunes naturales”, “revisar todos los TLC” e “impulsar un proceso de refundación democrática, institucional y económica”, entre otros. Aspectos similares a los que se han instalado en el debate de la Convención Constitucional.

Silva en la Mesa de Unidad Social

Silva se presenta a sí mismo como integrante de la Fundación Constituyente XXI, de la plataforma Chile Mejor sin TLC, y de la Mesa de Unidad Social.

En política, el confeso simpatizante del chavismo, tuvo una fallida candidatura a senador respaldado por el Partido Progresista de Marco Enríquez-Ominami, pero solo logró 1,44% de los votos.

Como dirigente del Movimiento Democrático Popular, integró el Frente Amplio y fue jefe de campaña de Alberto Mayol, cuando el sociólogo competía por la candidatura presidencial de la coalición en 2017. El movimiento se quebró en 2019 tras la ruptura pública de Mayol y Silva y en noviembre de 2019 el Movimiento abandonó el FA, tras la firma de Gabriel Boric del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución.

Canciller @jaarreaza se reúne con Esteban Silva @esilvacuadra Dirigente del Movimiento del Socialismo Allendista @allendexxi y del Movimiento Democrático Popular @MPDChile en Santiago de Chile pic.twitter.com/dchoaV7N1m — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) January 21, 2018

Para ese momento, Silva a través de “Chile Mejor sin TLC” integraba ya la Mesa de Unidad Social, de la que también eran parte otros como la coordinadora No+AFP, la Confech, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores.

A través de la Mesa hicieron constantes llamados a marchas y huelgas nacionales, que solían terminar en desmanes, posteriores al 18 de octubre de 2019. Por ejemplo, para el 23 y 24 de octubre convocaron a un paro nacional, donde incluyeron la “exigencia” de una huelga legislativa que, finalmente, no se concretó. O la convocatoria a huelga del 12 de noviembre de 2019. “Uno de los días más violentos”, según Carabineros, con 189 eventos graves, 46 civiles y 347 efectivos de carabineros, PDI o Fuerzas Armadas lesionados y 1.020 detenidos. Además, el ex Presidente Sebastián Piñera casi decretó Estado de Excepción por segunda vez, a raíz de los hechos de ese día.

Recuerda el #18DeOctubre

Pocos días después del estallido y levantamiento social @UnidadSocialCh convocó a una huelga general

Exigiendo fin al estado de emergencia, demandas sociales y #AsambleaConstituyente. El grito era también claro que se fuera: Piñera @sebastianpinera pic.twitter.com/6D4YsLYqUT — Esteban Silva Cuadra (@esilvacuadra) October 17, 2020

Por esos días, Silva fue uno de los que se querelló contra las autoridades del gobierno de aquel entonces. El 19 de noviembre de 2019 Carlos Margotta Trincado, ex rector de la Universidad ARCIS y presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en representación de Silva presentó un recurso ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago «por el presunto delito de escuchas telefónicas ilegales» contra Piñera, y los ex ministros del Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel.

Silva ha asistido varias veces al Foro de Sao Paulo, incluyendo la edición de 2019 que se hizo en Caracas y en sus redes sociales no esconde su cercanía con el chavismo. Un ejemplo es que el 23 de abril, ya de regreso en Chile, participó de forma telemática en el cierre del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el que se ratificó a Maduro como presidente de esa colectividad. Una designación que se produjo por aclamación, sin debate y sin votación final y que le garantiza su candidatura para las elecciones de 2024.

Desde Chile los Socialistas Allendistas participamos en el cierre del V Congreso del @PartidoPSUV y IV de la @JuventudPSUV donde se ratificó al compañero @NicolasMaduro cómo Presidente del Partido Socialista Unido de #Venezuela #PSUVEnPlenaria pic.twitter.com/vfwWG6scWg pic.twitter.com/3HshnI72vw — Esteban Silva Cuadra (@esilvacuadra) April 24, 2022

Comparto carta que nos envía el cro @dcabellor Diosdado Cabello, 1er Vice Presidente del @PartidoPSUV

Reiteramos nuestra solidaridad con el pueblo y el gobierno socialista de Venezuela.

Condenamos las sanciones y la agresión Imperialista de EEUU contra Venezuela. pic.twitter.com/k77rGluefx — Esteban Silva Cuadra (@esilvacuadra) April 29, 2020

El dirigente se ha alzado como una de las voces que exigen la libertad de los “presos políticos” en Chile y ha ido al exterior a exponer sobre “los posibles impactos regionales del estallido social en Chile”.

Las leyes de Navarro

El ex senador Alejandro Navarro también estuvo entre los chilenos que fueron a la Cumbre contra el Fascismo en Venezuela. No es la primera vez que asiste a una actividad organizada por el chavismo-madurismo, ya que también fue al Foro de Sao Paulo en Caracas en julio de 2019, en el que elogió la Constitución venezolana como una de las mejores de América Latina y del mundo. «Viva Chávez, viva Nicolás Maduro, viva la Revolución bolivariana», concluyó su intervención.

Ayer EEUU decidió el BLOQUEO TOTAL de Venezuela. Esta es una Guerra Económica disfrazada de acción humanitaria. Así fue en 1993 Somalia, 1999 Yugoslavia, 2003 Irak, 2004 Haití, 2011 Libia ¿Por qué le vamos a creer esta vez? Solo les interesa el petróleo de Venezuela. pic.twitter.com/kOhHK7Xa8Y — Alejandro Navarro Brain (@senadornavarro) August 6, 2019

En sus redes sociales el parlamentario acusó al expresidente Piñera de “apoyar el golpismo” en Venezuela y también ha responsabilizado a EE.UU. de la crisis en ese país.

Como legislador, fue uno de los autores del proyecto de ley que “concede indulto general por razones humanitarias”, a los detenidos en el contexto de los disturbios entre el 7 de octubre de 2019 y el 9 de diciembre de 2020.

Como estaba redactada originalmente, la iniciativa perdonaría más de 45 delitos y 30 de ellos de carácter grave, algunos penados con presidio perpetuo calificado, la condena máxima del sistema. Atentados contra la autoridad, desórdenes públicos, homicidio frustrado, incendio, saqueos, delitos contra la Ley de Control de Armas y contra la Ley de Seguridad del Estado eran solo algunos de ellos.

El 5 de Noviembre del 2020 Amnistía para presos del 18-Octubre pic.twitter.com/seyu9TEChF — Alejandro Navarro Brain (@senadornavarro) January 18, 2022

Navarro también se encuentra entre los autores de un proyecto que buscaba prohibir el uso por parte de Carabineros de las escopetas a perdigones y las denominadas “armas no letales” para controlar el orden público, iniciativa presentada el 13 de octubre de 2020.“Si queremos garantizar el principio de no repetición, el cese de las mal llamadas armas no letales de Carabineros debe ser inmediato”, declaró entonces.

Presentó un proyecto de ley que incorpora en el Código Penal los delitos de negacionismo, en tramitación desde diciembre de 2019. Mismo mes en que firmó una iniciativa de reforma constitucional que establece referéndum revocatorio para los cargos de Presidente de la República, gobernadores y alcaldes, también en tramitación.

El ex senador se opone a las AFP. Ingresó una propuesta el 13 de mayo de 2020 en conjunto con Yasna Provoste (DC), Alfonso De Urresti (PS), Juan Ignacio Latorre (RD) y Ximena Órdenes (Ind.), que expresamente establece que “nacionaliza los fondos de pensiones, traspasa funciones de las administradoras de fondos de pensiones y la superintendencia de pensiones, al Instituto de Seguridad Social de Chile”. En su momento, Navarro incluso llegó a asistir a las movilizaciones del movimiento “No + AFP”. Y en esa línea el 30 de junio de 2020 presentó, como único autor, un proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro de ahorros previsionales, texto cuya tramitación se encuentra paralizada desde esa fecha.

En Venezuela, a Navarro se le vio el 14 de abril en un foro de solidaridad por la libertad del llamado “testaferro” de Maduro Alex Saab, quien se encuentra actualmente preso en Estados Unidos acusado de conspiración para lavar dinero.

Delegados y delegadas de la Cumbre Internacional contra el Fascismo, realizada en Caracas, participaron en foro de solidaridad junto al movimiento @FreeAlexSaabOrg, encabezado por @CamillaFSaab, @LailaTajeldine e @indhriana #FreeAlexSaab pic.twitter.com/2voxhwYDmY — Instituto Simón Bolívar (@ISB_VE) April 15, 2022

Una dirigente mapuche en Caracas

El 13 de abril la cuenta de Twitter de Glenda Cayuqueo se llenó de retuits a Nicolás Maduro. Ese día el líder del régimen venezolano encabezaba las actividades por los 20 años del fallido golpe de Estado que hubo en Venezuela en 2002.

Un día después, el 14 de abril, Glenda Cayuqueo, dirigente regional de la FRVS en La Araucanía, compartió fotografías en el Sistema Teleférico de Caracas Warairarepano. En esta ocasión la activista sí pudo lograr su viaje, pero de acuerdo con la información a disposición en su cuenta de Twitter, esta no es la primera vez que trata de ir a Venezuela.

En junio de 2021 fue invitada al Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, a realizarse del 21 al 24 de ese mes en Caracas. En ese entonces debido a las restricciones por el Covid-19 había que solicitar un permiso de viaje para ir al extranjero y la autoridad sanitaria rechazó su solicitud de autorización excepcional para el egreso del país al considerar que los motivos del viaje no tenían el carácter de urgente. “La asistencia por tres días a un evento no presenta carácter humanitario”, concluye la misiva compartida por la propia Cayuqueo.

Invitación a la que no podré asistir por qué el #desgobiernopiñera me negó el permiso para viajar. Si fuera fútbol o viaje de turista seguro lo aprueban #ComisariaVirtual .. #ministeriodelinterioryseguridadpublica pic.twitter.com/AlGtBkqHGe — glenda cayuqueo (@glentianci) June 18, 2021

Pese a que no asistió, igualmente compartió información de la cita, incluyendo RT a mensajes del PSUV.

Fuentes de la IX Región señalan que Cayuqueo tiene un discurso “muy indigenista”, es defensora de la idea de instalar la “nación mapuche” y la “autodeterminación”. Aunque al mismo tiempo señalan que es poco conocida en la zona.

Sin los pueblos indígenas no hay nueva Constitución. #escañosreservadosparapueblosoriginarios … Cambiemos realidades y no nos quedemos en falacias — glenda cayuqueo (@glentianci) October 26, 2020

Cayuqueo postuló al Consejo Regional de La Araucanía en 2021 por la FRVS. En una entrevista con el Diario Austral de la Araucanía apuntó que le interesaban los temas: “tierra, territorio, agua y cambio climático” y que se proponía a corto plazo regularizar “las tierras en convenio con Bienes Nacionales, con los títulos en mano postulemos a viviendas, luego procuremos la autonomía a las familias con proyectos de agua y energía, y después a conectarlos con todos los servicios posibles para generar experiencias de turismo local. Además, potenciar la producción agroecológica”; pero no resultó electa.

En enero de este año, junto a otra dirigente de la Federación Regionalista Verde de La Araucanía propuso “un parlamento mapuche desde los territorios, y que sea con garantes internacionales, con protocolo y diseño mapuche, desde abajo hacia arriba”, y manifestaron su desacuerdo con medidas como el Estado de Excepción que se aplicaba en la zona, que de acuerdo con las cifras oficiales redujo en un 45% los hechos de violencia, un 8% los atentados incendiarios y en 73% las usurpaciones. Y que luego de ser levantado, de acuerdo con la Multigremial de La Araucanía, hubo un aumento de 169% de los atentados.

“¿La violencia de la Araucanía es generada por las comunidades? ¿O es de la policía? Por favor. 800 policías para 1.000 plantas… Una vergüenza”, publicó la dirigente de la FRVS en su Twitter el 10 de enero de 2021. Tres días después del operativo de la PDI en Temucuicui en el que asesinaron al inspector Luis Morales Balcázar (34), y en el que los funcionarios policiales incautaron 1.277 plantas de marihuana, 40 kilogramos de marihuana procesada, más de $12 millones en efectivo, siete armas de fuego y 148 municiones de distinto calibre.

#MesaCentral .. la violencia de la Araucanía es generada por las comunidades? O es de la policía? Por favor. 800 policía para 1000 plantas.. una vergüenza — glenda cayuqueo (@glentianci) January 10, 2021

En febrero de 2022, como integrante de la Mesa Política de Apruebo Dignidad en la Región, señaló que para el cargo de Delegado Presidencial, “La Araucanía necesita una fuerza feminista para abordar los problemas de seguridad”, y cuando fue designado Raúl Allard, declaró que generaba «un poquito de desilusión», aunque luego apuntó: “Trabajaremos con quien el Gobierno estime conveniente».

Cayuqueo, además, ha sido clara en su respaldo al retiro de los fondos previsionales; y se unió a los HT #renunciapiñera #destitucionpiñera. Tras el triunfo de Boric en las elecciones de diciembre de 2021 compartió un mensaje de un dirigente regional del PSUV felicitando la victoria.

De vuelta a lo ancestral

Guillermo González era el presidente del Partido Igualdad cuando la tienda decidió por unanimidad abandonar el Frente Amplio. “La salida obedece a la constatación de que los partidos del FA que firmaron el falso ‘Acuerdo de Paz’ traicionaron a los principios de la coalición”, dijo González en una entrevista concedida en diciembre de 2019.

Un documento que firmó Boric sin la venia de su partido, Convergencia Social, y que por el FA también suscribieron Revolución Democrática, Comunes y el Partido Liberal (que salió de la coalición en 2020).

En el mismo diálogo, González afirmó sobre el 18 de octubre de 2019: “No quiero que suene soberbio, pero en realidad nosotros no estamos hace un mes peleando en las calles, no estamos desde hace un año. Por lo menos desde mi organización que es el MPL -Movimiento de Pobladores en Lucha- tiene 13 años, pero llevamos al menos unos 16 años (…). El 18 de octubre quedó demostrado que el Partido Igualdad nunca estuvo equivocado en la táctica de lucha”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Partido Igualdad – Chile (@partidoigualdad)

Y concluyó: “Nosotros somos resentidos sociales, porque si te pegan con las pensiones, te pegan con la salud, te pegan con la educación, obviamente que estás resentido. Si te están pegando, obviamente tu reacción va a ser golpear al sistema, golpear al modelo”.

González presidió el Partido Igualdad desde 2015 hasta enero de este año. El primer registro que se tiene de una actividad en Venezuela con la presencia de Nicolás Maduro y del ex presidente de Igualdad es de enero de 2019. Una nota publicada por Werken Rojo da cuenta de que al acto en el que Maduro inició un nuevo período presidencial, el 10 de enero de 2019, la delegación chilena estaba conformada por Esteban Silva, presidente del Movimiento del Socialismo Allendista; Guillermo González, entonces presidente de Igualdad; Camilo Lagos, del Partido Progresista; Jonatan Díaz; Carolina Aedo y los parlamentarios Alejandro Navarro y Boris Barrera.

Ese mismo año, González publicó en su cuenta de Facebook que había pasado 35 días en “la tierra de Bolívar y Chávez”, entre los meses de julio y agosto. Y acompañó la foto con la leyenda: “Juro defender la revolución Bolivariana porque esta es la revolución de los pobres, es la revolución de hombres y mujeres de la clase obrera que luchan por un país y un mundo más justo y humano. Juro defender esta revolución. Seremos leales siempre, traidores nunca”.

En la ocasión, González se topó con los estragos de la crisis de desabastecimiento que se vivía en ese país. Relató en su Facebook que no pudo comprar un medicamento y culpó a las sanciones de EE.UU. por aquello, para luego agregar: “Ante esto los venezolanos vuelven a lo ancestral a lo que la pacha les da como medicina, la mal llamada medicina alternativa. Vamos a descubrir lo que fuimos para vivir en comunidad y enfrentar al capitalismo”.

Regresó a Venezuela, según los registros de su cuenta de Facebook, en abril de 2020, tiempos en que ese país atravesaba por un proceso de hiperinflación. Entonces, compartió fotos desde un campo y escribió: “En tiempos de crisis el pueblo de Venezuela siembra su alimento, cría sus animales, se autoeduca, construye sus viviendas y se autogobiernan. Solo el pueblo salva al pueblo”.

Y de nuevo se le vio en Caracas en diciembre de ese año participando como observador en las elecciones de la Asamblea Nacional (el Congreso), un proceso marcado por la escasa participación (30%) y en el que la oposición se negó a concurrir por no confiar en el árbitro electoral, ni en la transparencia del proceso.

De vuelta en Chile, el Movimiento de Pobladoras y Pobladores en Lucha, del que es parte, se sigue movilizado por el derecho a la vivienda. El 11 de marzo, día en el que asumió la Presidencia Gabriel Boric estuvieron frente al Ministerio de Vivienda para entregar una carta al ministro entrante Carlos Montes, “donde se consignan en 12 puntos los acuerdos consensuados entre Boric y las y los pobladores. Les cobraremos la palabra y estaremos vigilantes, la calle no se suelta”, publicaron. Asimismo, se han manifestado frente a la Convención Constitucional.

Otros simpatizantes

Si bien no fue a Venezuela a la Cumbre Internacional contra el Fascismo, Pablo Sepúlveda Allende, nieto del ex presidente Salvador Allende, hizo RT a varios de los mensajes que mostraban el desarrollo del encuentro. El médico, que intentó obtener un escaño en la Convención Constitucional, vivió por 10 años en Venezuela y sus vínculos con el chavismo fueron de tal nivel que en el año 2009 fue pareja de María Gabriela Chávez, una de las hijas del líder del régimen. Sepúlveda Allende criticó el informe de la alta comisionada de los Derechos Humanos de ONU, Michelle Bachelet, sobre Venezuela y fue detenido en una de las manifestaciones de Plaza Italia.

Por otro lado, Florencia Lagos Neumann, hija del ex secretario general del Partido Comunista y ex presidente del directorio de la Universidad ARCIS, Juan Andrés Lagos, y de Elisa Neumann García, ex rectora de la desaparecida casa de estudios; fue agregada cultural de Chile en Cuba durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el 2015 y el 2018; y también es una constante defensora del régimen venezolano en sus redes sociales.

La excandidata a diputada cuestionó también la firma del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, llamando «golpistas», «genocidas», «matones» y «criminales» a los firmantes.

Además en 2019, Lagos aprovechó un viaje que hizo a Venezuela para participar como ponente en el Congreso Internacional de Comunicación, evento organizado por grupos de izquierda de ese país, así como por el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

También es recordado el abrazo que compartió con Maduro la ahora secretaria ejecutiva de Condominios del Minvu, Doris González.

