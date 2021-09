En un nuevo capítulo de Pero Con Respeto, late conducido por Julio César Rodríguez, la tarotista Vanessa Daroch sorprendió al confesar que sabe cómo morirá.

«Me he visto anciana. Sé que voy a fallecer joven y que es un accidente de tránsito. Y es lo más probable, porque yo manejo mucho», reconoció.

«¿Se te apareció una imagen?», le preguntó JC a su invitada.

«Sí, fue ‘un sueño no sueño’, como le digo yo. Fue una persona, un ser, que llegó y me mostró esta imagen igual como pasar diapositivas. Y efectivamente estaba mucho mayor, pero no estaba anciana», reveló.

«Lo tengo asumido»

Además, contó que «después de eso se me empezó a repetir mucho un sueño donde yo estaba de pie ante dos muros que estaban como en un vértice. Yo me empezaba a acercar, había un hoyito en el muro y atrás se veía un cementerio. Y en ese cementerio estaba mi lápida».

«Al final, yo lo tengo asumido, porque yo sé que lo viene después de esta vida es precioso», finalizó.

