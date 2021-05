“Vax Live: The Concert To Reunite The World” (“Vax Live: El concierto para reunir al mundo”) contó entre otros con mensajes de video del papa Francisco y del presidente Joe Biden y con apariciones de estrellas de Hollywood como Ben Affleck y Sean Penn.

En el evento también han participado Chrissy Teigen, David Letterman, Gayle King, Jimmy Kimmel, Nomzamo Mbatha y Olivia Munn. Se emitirá en televisión y en YouTube el 8 de mayo, después de haber sido grabado el domingo ante miles de espectadores vacunados.

Es la primera aparición pública de Harry tras el funeral de su abuelo, el duque de Edimburgo, y la polémica entrevista que él y Meghan Markle concedieron a Oprah Winfrey.

El hijo de Carlos de Inglaterra, de 36 años, subió al escenario y pidió solidaridad a los líderes mundiales con los países más pobres que aún no tienen acceso a la vacuna. “Debemos mirar más allá de nosotros mismos con empatía y compasión por aquellos que conocemos y aquellos que no. Necesitamos levantar a toda la humanidad y asegurarnos de que ninguna persona o comunidad se quede atrás”, afirmó el príncipe.

“El virus no respeta fronteras, y el acceso a la vacuna no puede estar determinado por la geografía”, añadió en su primera aparición en persona en un gran evento público desde que se mudó el año pasado a EEUU con su esposa, que no estuvo presente en el evento.

Con su nombre escrito en una pantalla gigante, Harry también transmitió “una gratitud increíble” a “los trabajadores de primera línea en todo el mundo” por su sacrificio y valentía desinteresada poniéndose en “peligro” “para protegernos a todos”.

La cantante Selena Gómez ejerció de anfitriona del concierto y pidió que se destinen “dosis y dólares” a los países más pobres del mundo. También actuaron Foo Fighters, acompañados por Brian Johnson de AC/DC, H.E.R, J Balvin y Jennifer Lopez.

En tanto, J-Lo contó a la audiencia que se había visto obligada a pasar las Navidades sin su madre por primera vez debido a la pandemia. Luego la matriarca de los Lopez apareció en el escenario para cantar “Sweet Caroline” junto a su hija en un gran show.

En los mensajes pregrabados, el presidente Biden afirmó que estaba “trabajando con líderes de todo el mundo para compartir más vacunas e impulsar la producción”, mientras que el papa Francisco dijo: “Les ruego que no olvididen a los más vulnerables”.

Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, tiene como objetivo luchar contra la desinformación sobre las vacunas, al tiempo que hace un llamamiento a los líderes mundiales y a las empresas para que actúen y hagan donaciones.

Miles de espectadores se reunieron por primera vez en el gigantesco estadio SoFi de Los Ángeles, recientemente terminado. La mayoría de los asistentes eran trabajadores médicos de primera línea, muchos de ellos llevando uniformes de enfermera y médico, ”.

En la recta final de su segundo embarazo, Meghan Markle ha optado este domingo por quedarse en casa con su hijo Archie (1) en lugar de acompañar al príncipe.

