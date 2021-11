El ex candidato presidencial de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, pidió a su colectividad que apoye al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en la segunda vuelta.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el ex diputado y ex ministro de Defensa -quien fue derrotado por el independiente Sebastián Sichel en la primaria de Chile Vamos-, señaló que propuso que la colectividad respalde al republicano, quien el 19 de diciembre enfrentará al postulante de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric.

“He planteado a RN que debemos apoyar a José Antonio Kast. Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero un gobierno donde la extrema izquierda decida el destino de nuestro país”, expresó.

Desbordes señaló además que un posible ingreso del partido a un eventual gobierno de Kast “no es tema hoy”, añadiendo que “la prioridad es la elección del 19 de diciembre”.

Kast logró el respaldo de la Unión Demócrata Independiente (UDI) y del Partido Regionalista Independiente Demócrata (UDI). Durante este miércoles Evópoli también se sumó a los apoyos, aunque aclaró que no se integraría a una futura administración del republicano.

Por el lado de la oposición, prácticamente toda la ex Concertación se alineó con Boric, quedando pendiente la Democracia Cristiana (DC), que definirá su postura durante una junta nacional convocada para este fin de semana.

He planteado a @RNchile que debemos apoyar a @joseantoniokast . Más allá de las diferencias públicas, lo primero es Chile. No quiero 1 gob donde extrema izquierda decida el destino de nuestro país. Ser parte de un eventual gob? Eso no es tema hoy, prioridad es elección del 19.12

— Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) November 24, 2021