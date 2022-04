El Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia impulsó un proyecto “alternativo” de retiro de fondos con “criterio de seguridad social”.

La medida fue ingresada con discusión inmediata en la comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde se aprobó con 11 votos a favor y solo 2 en contra.

Luego de darse a conocer los resultados en su primer paso legislativo, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, aseguró que “hemos presentado una alternativa, ambas tienen que discutirse y queremos que ambas se voten. No queremos bloquear ningún debate. Y para que no se vote una y no la otra, la idea es poder ponerle la misma urgencia”.

A su vez, aseguró que todavía no hay una fecha establecida para que esto se resuelva, pero que debe ser cuanto antes. “Creemos que esto debe resolverse lo antes posible, pero depende por un lado de los comités, de la sala y las comisiones, así que esperamos que se pueda resolver cuanto antes”, agregó.

Cabe recordar, que este proyecto permite “realizar un retiro, de forma voluntaria y excepcional, de hasta el 10% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotizaciones obligatorias”, para ser destinados exclusivamente a los siguientes fines, en el orden de prelación que se establece a continuación:

Exigencia del pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias.

Pago de deudas de salud.

Adquisición de la primera vivienda.

Pago de deudas hipotecarias de la primera vivienda.

Pago de deudas de servicios sanitarios, de electricidad y gas de red vencidas hasta el 31 de marzo de 2022.

Pago de otras deudas financieras”.

/psg