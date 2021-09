Este año hemos tenido revelaciones impactantes sobre el tema OVNI. Y no estamos hablando del famoso informe OVNI del Pentágono, que no descartaba que los fenómenos aéreos no identificados fueran de origen extraterrestre, sino más bien por unos documentos desclasificados que demostraban que el Pentágono tuvo en su poder restos de accidentes de ovnis. En los documentos de la Agencia de Inteligencia de Defensa de los Estados Unidos (DIA) decía que las muestras fueron entregadas a Bigelow Aerospace, una empresa con sede en Las Vegas, Nevada, que realiza trabajos por contrato privado para el Departamento de Defensa.

Los restos del accidente fueron trasladados a la antigua instalación militar Wilbur Wright Field en el condado de Greene, Ohio, y la compañía de innovación tecnológica Battelle Memorial Institute pronto consiguió un contrato para iniciar diagramas de fase para la fabricación de metal de memoria, utilizando níquel y titanio de ultra alta pureza. Incluso algunos de los restos que se estaban probando estaban compuestos de titanio “especialmente procesado”. Sin embargo, parece ser que estos no son los únicos restos de ovnis estrellados. Ahora, un profesor de la Universidad de Stanford, California, ha reconocido estar investigando restos de varios casos de ovnis que se remontan a 1947.

Restos de ovnis

Los restos de varios casos de ovnis que se remontan a 1947 ahora están siendo estudiados por el Dr. Gary Nolan, catedrático de Patología en el Laboratorio Nolan de la Universidad de Stanford. En una reciente entrevista con el medio californiano KQED, el Dr. Nolan habló sobre cómo se implicó en la investigación OVNI y en qué está trabajando actualmente con su investigación.

El Dr. Nolan explicó que se interesó primera vez en los ovnis cuando algunas personas que representaban al gobierno y una corporación aeroespacial le pidieron que les ayudara a comprender el daño médico que habían sufrido algunas personas, relacionado con supuestas interacciones con “una nave anómala”. Actualmente, el catedrático está trabajando en supuestos artefactos de ovnis, incluidos algunos de un caso en el que colaboró anteriormente con el reconocido científico Jacques Vallée.

“Se puede pensar en ello como casi como una investigación forense”, explicó el Dr. Nolan. “Alguien dice que algo sucedió o no sucedió. Y entonces usa cualquier medio psicológico o científico para investigar y documentar el caso. Y en el caso de algunos de estos materiales, casi todos son metales que se dice que fueron restos UAP o que de alguna manera se quedaron atrás. En el caso de Trinity, dos niños se metieron en lo que dijeron que era un orificio y tomaron un pedazo de él. Y lo han mantenido desde 1945. Llego a eso sin prejuicios. Llegué a eso con, bueno, así es como se hace el análisis. ¿Soy la mejor persona para hacer el análisis? No. En ausencia de un metalúrgico real que intervenga, estoy dispuesto a hacer el trabajo de base, para obtener resultados preliminares que podrían interesar a un metalúrgico lo suficientemente experto para dar el siguiente paso”.

El Dr. Nolan también está trabajando en los restos ovni de Colombia y Argentina, así como en un accidente ovni de 1945 en Nuevo México.

“Lo que más me interesa son los casos en los que se afirman cambios en las proporciones de isótopos de elementos dados”, continúa explicando Nolan. “El punto que siempre he dicho es que no sabemos por qué harías eso en primer lugar, porque es caro. Entonces, si alguien está diseñando proporciones de isótopos con un propósito práctico, me gustaría entender por qué, porque eso sería evidencia de una comprensión de la ciencia de los materiales que actualmente no poseemos”.

Según informa el portal Science News, el catedrático ha estudiado algunos de estos restos ovni utilizando una máquina que permite a los científicos observar la estructura atómica de un material seleccionado. El proceso, llamado imágenes por haz de iones multiplexado (MIBI, por sus siglas en inglés), reveló que la composición de los desechos era diferente a cualquier metal conocido actualmente.

“Si estás hablando de un material avanzado de una civilización avanzada, estás hablando de algo que simplemente llamaré un material ultra”, enfatizó el Dr. Nolan. “Es algo que tiene propiedades en las que alguien lo vuelve a armar a escala atómica. Estamos construyendo nuestro mundo con 80 elementos, alguien más está construyendo el mundo con 253 isótopos diferentes”.

A pesar de este sorprendente descubrimiento, algunos de sus colegas consideraban que es poco ético investigar supuestos artefactos OVNI. Sin embargo, sus opiniones han cambiado luego del reciente informe del Pentágono y las declaraciones de pilotos militares.

“Es interesante que de repente en el último año esto haya llamado la atención nacional. Entrenamos a estos pilotos por decenas de millones de dólares y les confiamos equipos multimillonarios. Ahora viene gente que se reía tontamente y me dice: ‘Garry, parece que tenías razón. Estoy realmente interesado en esto. ¿Me puede decir más?’ Ahora están un poco más abiertos, y eso es bueno. Y si se refuta, en última instancia, estoy perfectamente de acuerdo con eso”, concluye el Dr. Nolan.

Y por suerte, el Dr. Nolan no está solo en este tipo de investigaciones. Actualmente hay decenas de científicos trabajando en varios casos de ovnis. Simplemente no se hacen públicos para no provocar un debate publico o tal vez para que la gente no piense mucho.

¿Tenemos pruebas de tecnología extraterrestre altamente avanzada y no quieren hacerlo público?

/psg