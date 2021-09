El ministro de Justicia, Hernán Larraín, conversó durante la mañana de este miércoles con Iván Valenzuela en Tele13 Radio, abordando –entre otras cosas– su postura ante la idea de una reforma constitucional para facilitar la dimisión de Rodrigo Rojas Vade. También, apuntó a la situación del candidato presidencial Franco Parisi y al proyecto ingresado para el pago de pensiones alimenticias.

El secretario de Estado se manifestó el martes a favor de una solución legislativa ante el escándalo protagonizado por el convencional, quien mintió al decir que padecía cáncer.

“Expliqué lo que era mi criterio técnico jurídico, pero eso no representa la posición política que el Gobierno tiene. El Gobierno, creo yo y comparto, no debería estar involucrado en una decisión que corresponde a la Convención y eventualmente a los parlamentarios. De manera que es a ellos a quienes les corresponde ver y resolver cómo se zanja esa materia”, señaló Larraín.

El ministro, quien se reunió con la Convención por petición de su presidenta, Elisa Loncón, y de otros convencionales para tratar temas relacionados a su cartera y a Gendarmería, recalcó que el Gobierno se abstiene de participar en esta discusión.

“Era una opinión de carácter técnico jurídico y no es una materia que nosotros deberíamos zanjar, porque hemos sido muy respetuoso de las decisiones de la Convención y son ellos los que tendrían que ver cuál es el mejor modo de resolver este tema, que puede ser la solución que yo pensaba, así pensando en voz alta, pero es un tema que está ahí y eventualmente en los parlamentarios si a la Convención le parece razonable”, afirmó.

Caso Parisi y proyecto para pago de pensiones alimenticias

El candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, atraviesa por un proceso judicial en su contra por una millonaria deuda de pensión de alimentos, caso que –según él asegura– es de carácter “reservado”.

Frente a esto, el ministro Larraín señaló que “en general los temas que se tramitan ante los tribunales de Familia procuran tener una cierta reserva por lo mismo que usted dice; aquí están los niños, niñas o adolescentes, los hijos de los padres que están en una situación de disputa por alimento o por la tuición o por lo que sea, y por eso mismo se tiene que tener cuidado respetando esa situación”.

Sobre el proceso que vive Parisi, el ministro de Justicia reconoció que “a mí me parece que este es un tema grave en el país, en el sentido que las deudas alimentarias no se pagan. Más de un 80% está impaga, se decretan por los tribunales, pero no se pagan”.

“No conozco y no me corresponde referirme a la situación especial del señor Parisi, pero en general esto es un tema que nosotros hemos abordado. Presentamos un proyecto de ley a comienzos de este año, en marzo, para el Día de la Mujer, donde creamos un registro nacional de deudores alimentarios, de manera que quien no paga las deudas entra a ese registro y quien entra a ese registro empieza a tener limitaciones de distinto tipo: si va a vender un auto, le van a retener parte de la plata de la venta del auto para pagar la deuda, lo mismo si vende una casa”, detalló.

Acerca de este proyecto, que ya se aprobó en la Cámara de Diputados y se encuentra en el Senado, Larraín expuso que “nosotros lo queremos sacar lo antes posible, yo diría que hoy día en el Senado se va a aprobar la moción de Hacienda, luego pasa a la Sala, de manera que estaríamos avanzando rápidamente hacia un proyecto que en un mes más, espero, dos meses digamos para no apurar el ganado flaco, en dos meses más estará listo”.

