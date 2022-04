La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, señaló este miércoles que aunque se Apruebe la nueva Constitución, ésta “no va a durar nada” y se debe empezar a ver cómo se puede modificar el texto, ya que con ésta Carta Magna “no vamos a poder vivir”.

“A mí lo que más me inquieta es que los constituyentes han perdido paulatinamente el respeto de la ciudadanía. Eso lo encuentro súper grave, porque es muy difícil de recuperar. Se han dado demasiados lujos, uno ve un señor que parte cantando en forma bastante desafinada el pluri-Chile y otros que además hasta lo aplauden. Todas esas cosas, y esa es la última de la que me acuerdo, han sido muchos, han significado que la gente ve que hay muchos constituyentes que están tratando pareciera de mostrarse para después ser candidato a algún tipo de elección”, sostuvo Matthei en Radio Infinita.

Y agregó que “están tratando de poner en una Constitución temas que debieran estar en un reglamento o en una circular. Entonces esa falta de preparación, esa falta de entender las consecuencias que tiene la redacción de una Constitución después en la vida cotidiana (…) esto va a ser una cosa en que nadie va a poder hacer nada y además va a judicializarse todo. Pero además uno ve que están destruyendo el Senado, el Banco Central, muchas instituciones que han sido súper importantes”.

Con ello, planteó de cara al Plebiscito de salida que “yo estoy bien preocupada, efectivamente el Apruebo y el Rechazo todavía pueden sufrir cambios. Pero aunque se apruebe, esta es una Constitución que no va a durar nada y por tanto, se apruebe o se rechace, yo creo que ya hay que empezar a mirar cómo se va a modificar aquello que se apruebe, porque con esa una Constitución no vamos a poder vivir”.

La centroderecha y Lavín

La también ex ministra se refirió a la situación de su sector, afirmando que “tengo la impresión que en general los partidos de centroderecha se han quedado bastante desconectados con los problemas de hoy día. Lo siento que no están atacando los temas de programas de la mujer como debieran, no veo que haya una preocupación profunda y real por temas de medio ambiente, cuidado del agua, diversidad, siento que además han seguido defendiendo política que pudieron haber sido muy buenas para los años 70 y los 80 y de hecho lo fueron. Pero yo creo que en la medida que van cambiando los diagnósticos también tienen que ir cambiando las recetas”.

“En general, los veo muy reactivos y bastante atrincherados en políticas que eran interesantes hace 10, 20, 30 años atrás. Pero no con buenas respuestas para los problemas de hoy”, apuntó.

Respecto al ex alcalde de Las Condes, Matthei planteó que “a mí me pasan dos cosas con Joaquín Lavín, una que le tengo mucho cariño en lo personal. Por otra parte creo que le ha hecho un tremendo daño a todo nuestro sector. Yo creo profundamente en el trabajo en equipo, hay cosas que son profundamente ajenas a la voluntad y pocas pensadas, por ejemplo, cuando Bachelet se subió al tanque de pronto se transformó en candidata presidencial”.

“Entonces pasan esas cosas y cuando yo veo que hay una persona que está dispuesta a decir que hay que aprobar un retiro con tal de subir uno o dos puntos en su popularidad o que se declara socialdemócrata, en el fondo se va siempre por la suya con tal de subir siempre un poquito más, pero con eso va dinamitando el sentido de equipo, la responsabilidad, en el fondo ahí yo no puedo estar de acuerdo”, precisó.

