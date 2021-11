Si bien la cantidad de infectados a los que se les ha detectado una nueva variante del coronavirus SARS-CoV-2 es chica, el riesgo de masivos contagios en un futuro cercano es grande.

Llamada nueva variante de Botsuana, lo cierto es que los científicos han expresado su preocupación por la aparición de B.1.1.529, que tiene una alta combinación de mutaciones que posiblemente podrían hacer que el virus eluda la inmunidad que una persona adquiere por haberse contagiado anteriormente con otra variante o bien por haber sido vacunada.

Tom Peacock, un experto virólogo del Imperial College de Londres, en el Reino Unido, fue quien dio a conocer el surgimiento de esta nueva variante en un pequeño grupo de casos y advirtió que tenía el potencial de ser “peor que casi cualquier otra cosa”, incluida la cepa Delta dominante en el mundo. Solo se han confirmado 10 casos en tres países mediante secuenciación genómica, pero la variante ha despertado una gran preocupación entre algunos investigadores porque varias de las mutaciones pueden ayudar al virus a evadir la inmunidad, informó el periódico The Guardian.

En una serie de tweets, el experto advirtió que la nueva mutación “debería ser monitoreada debido a ese horrible perfil de picos que presenta”, pero agregó que puede resultar ser un “grupo extraño que no es muy transmisible”. “Espero que ese sea el caso”, escribió.

Los primeros casos de esta variante se recogieron en Botsuana el 11 de noviembre y en Sudáfrica se registraron 6, tres días después. El caso encontrado en Hong Kong fue el de un hombre de 36 años que tuvo una prueba de PCR negativa antes de volar de Hong Kong a Sudáfrica, donde permaneció del 22 de octubre al 11 de noviembre. Dio negativo a su regreso a Hong Kong, pero dio positivo el 13 de noviembre mientras estaba en cuarentena.

Cómo es la nueva mutación

La variante B.1.1.529 tiene 32 mutaciones en la proteína de pico, muchas de las cuales sugieren que es altamente transmisible y resistente a las vacunas, y tiene más alteraciones en su proteína de pico que cualquier otra variante. La proteína de pico es la parte del virus que utilizan la mayoría de las vacunas para preparar el sistema inmunológico contra COVID. Las mutaciones en la proteína de pico pueden afectar la capacidad del virus para infectar células y propagarse, pero también dificultan que las células inmunes ataquen al patógeno.

El profesor David Livermore, microbiólogo de la Universidad de East Anglia, aseguró que la variante de Botsuana había provocado preocupación debido a su conjunto “muy extenso” de mutaciones.

“Esto aumenta el riesgo de escape de la protección que brinda la vacuna, pero no prueba que ocurrirá. Tampoco es clara la infecciosidad de la cepa, cómo se ve afectada por la estructura de la espiga”. La variante de Botsuana lleva las mutaciones K417N y E484A que son similares a las de la variante ‘Beta’ sudafricana que la hizo más capaz de esquivar las vacunas. Pero también tiene el N440K, que se encuentra en Delta, y el S477N, en la variante de Nueva York, que también están relacionados con el escape de anticuerpos. La variante también tiene las mutaciones P681H y N679K que “rara vez se ven juntas” y podrían hacerla aún más resistente a las vacuna existentes.

Y contiene la mutación N501Y que hace que los virus sean más transmisibles y que se vio anteriormente en la variante Kent ‘Alpha’ y Beta, entre otras. Otras mutaciones que tiene incluyen G446S, T478K, Q493K, G496S, Q498R e Y505H, aunque su significado aún no está claro.

Los científicos observarán la nueva variante en busca de cualquier signo de que esté ganando impulso y se esté extendiendo más ampliamente. Algunos virólogos de Sudáfrica ya están preocupados, en particular dado el reciente aumento de casos en Gauteng, una zona urbana que contiene Pretoria y Johannesburgo, donde se han detectado casos de B.1.1.529.

¿Surgió de un paciente con VIH?

El profesor Francois Balloux, director del Instituto de Genética del University College London (UCL), dijo que la gran cantidad de mutaciones en la variante aparentemente se acumularon en un “solo estallido”, lo que sugiere que puede haber evolucionado durante una infección crónica en una persona con un sistema inmunológico debilitado, posiblemente un Paciente con VIH / SIDA no diagnosticado.

En pacientes con sistemas inmunitarios debilitados, las infecciones pueden durar meses porque el cuerpo no puede combatirlas. Los cambios en el pico del virus dificultan la lucha de las vacunas actuales, porque entrenan al sistema inmunológico para que reconozca una versión anterior de esta parte del virus. Los científicos dijeron anteriormente que la variante Kent ‘Alpha’ puede haber surgido de esta manera.

El profesor Lawrence Young, virólogo de la Escuela de Medicina de Warwick, indicó que “parece” que esta cepa mutante podría ser mejor para esquivar la inmunidad activada por la vacuna que otros mutantes basados en sus mutaciones. Pero agregó: “Siempre es difícil decirlo con solo mirar [mutaciones], y mucho depende de cómo el sistema inmunológico perciba el cambio y responda. Pero parece que solo debido a la carga severa de [mutaciones], algunas de las cuales conocemos bastante en términos de transmisión dañina, parece que podría ser un poco más preocupante que la variante sudafricana”, completó.

Ravi Gupta, profesor de microbiología clínica en la Universidad de Cambridge, dijo que el trabajo en su laboratorio encontró que dos de las mutaciones en B.1.1.529 aumentaron la infectividad y redujeron el reconocimiento de anticuerpos. “Ciertamente parece una preocupación importante en función de las mutaciones presentes. Sin embargo, una propiedad clave del virus que se desconoce es su infecciosidad, ya que eso es lo que parece haber impulsado principalmente la variante Delta. El escape inmunológico es solo una parte de la imagen de lo que puede suceder”, explicó el experto.

Meera Chand, directora de incidentes de COVID-19 en la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, precisó que, en asociación con organismos científicos de todo el mundo, la agencia supervisaba constantemente el estado de las variantes de Sars-CoV-2 a medida que emergen y se desarrollan en todo el mundo.

“Como está en la naturaleza de los virus mutar con frecuencia y de forma aleatoria, no es inusual que surja un pequeño número de casos con nuevos conjuntos de mutaciones. Cualquier variante que muestre evidencia de propagación se evalúa rápidamente”, aseguró. Inglaterra ya no tiene una lista roja para imponer restricciones a los viajeros que llegan del extranjero. Las personas que no estén completamente vacunadas deben dar negativo antes de volar y programar dos pruebas de PCR a su llegada. Aquellos que estén completamente vacunados deben someterse a una prueba de Covid dentro de los dos días posteriores al aterrizaje.

/psg