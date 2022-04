El presidente de la Cámara, el diputado Raúl Soto (ind-PPD), mosró cuál será su postura en torno a los proyectos que buscan permitir un nuevo retiro del 10% y cuya tramitación iniciará este lunes en la comisión de Constitución de dicha Corporación, mientras que la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la comisión de Constitución, solicitó al Gobierno que se abra a dialogar para encontrar una solución ante esta divergencia.

“Mi rol institucional hoy día como presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas es de garantizar que los debates que cumplan con la normativa legal, institucional y reglamentaria se den de cara a la ciudadanía, de forma transparente, de forma democrática, que no sean vetados, que no hayan acuerdos en cocina, ni entre cuatro paredes, de espalda a la ciudadanía”, dijo Soto tras una reunión que mantuvo con la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, para acordar la agenda legislativa en materia laboral”.

Respecto de si están los votos o no para la aprobación de esta medida, pese a que el Ejecutivo ha insistido en que no la avalará, el legislador comentó “creo que va a haber apertura de varios sectores de derecha que lo han dicho, de poder votar favorablemente. También del oficialismo hay alguna parte, otros tienen más duda (…) hay un proceso de reflexión colectiva que se está produciendo en este momento y sobre lo cual no hay certeza. Pero sí creo que estamos cerca, efectivamente, de poder tener los votos”.

Y agregó que “más allá de la decisión que cada parlamentaria, que cada parlamentario, cada sector político tome en su votación respecto del quinto retiro, yo creo que es importante que entendamos que hay un problema de relato en nuestro sector. La gente no entiende, y con justa razón, por qué hoy día se pide votar en contra lo mismo que hace tres meses atrás se votó a favor, en condiciones económicas que la verdad son similares”.

“La gente ve cierta inconsecuencia en el relato que se está haciendo, y eso hay que enfrentarlo ahora. Yo creo en una nueva forma de hacer política, para mí hoy día, que voté a favor del cuarto retiro en diciembre, me es muy difícil, imposible, decirle a la gente que no”, subrayó.

“A lo mejor es viable conversar respecto de la posibilidad de tener un último retiro y ver las condiciones que, efecivamente, permiten que ese último retiro no genere tanto impacto en la economía, ni en la inflación (…) es necesario que tengamos compromiso con el pueblo y con sus necesidades”, resaltó.

Por su parte, la diputada Karol Cariola (PC), presidenta de la comisión de Constitución de la Cámara, también solicitó al Gobierno que se abra a dialogar sobre la materia.

“Le estamos planteando al Ejecutivo que encontremos una solución a esta situación. Una solución que dé cuenta precisamente de un equilibrio entre las necesidades de las personas que para nosotros son muy importantes y no las podemos desestimar, y también por supuesto en la situación de la economía del país, que es evidente que es una situación compleja y crítica y que no queremos seguir profundizando para que esto se convierta en un espiral que encarezca los productos”, señaló Cariola.

Y agregó “por eso estamos a la espera a la sesión de la tarde, nos importa mucho lo que tengan que decir los ministros y ministras. Queremos abrir un debate con ellos en la línea de pedirle al Gobierno de que tenga disposición de abrir un diálogo con el Parlamento en función de encontrar una solución conjunta”.

“No creo que las posiciones de extremo sirvan, lo importante son las personas”, enfatizó la parlamentaria.

