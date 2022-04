Duras críticas realizó el exministro de Salud Enrique Paris contra la actual ministrar del Interior, Izkia Siches.

En entrevista con radio Pauta, Paris abordó la gestión de Siches, que en el último tiempo ha sido cuestionada por la oposición, por lo que se ha considerado como “errores no forzados”. El último de ellos, una falsa denuncia que la ministra realizó en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, señalando que durante el gobierno de Piñera un avión con migrantes expulsados retornó a Chile con todos los pasajeros. Tras ello, Siches reconoció que esto era falso y ofreció disculpas en Twitter. Dijo que “emití información incorrecta”.

Paris se refirió a ello, recordando que la propia Siches fue una de sus principales críticas cuando él era ministro de Salud y, al mando de la cartera, enfrentaba la pandemia de coronavirus. Paris indicó: “La forma en que ellos atacaron, y algunos siguen atacando, pero mucho menos, obviamente, -no tienen cara- se les ha devuelto en contra”.

“Los errores que ha cometido (Izkia Siches) son terriblemente mayores que los que no achacaban a nosotros. Los errores comunicacionales, de lenguaje, de postura, la forma en cómo se expresa revelan una falta de preocupación, de tino, una falta de cultura, incluso diría yo, que realmente es abismante”, agregó. Esto, en relación a la reciente polémica que surgió producto de una falsa denuncia realizada por la ministra Siches sobre un vuelo de migrantes.

Hace poco más de un año atrás, Izkia Siches, entonces presidenta del Colegio Médico -en una extensa conversación con el programa La Cosa Nostra- cuestionó con fuertes palabras las políticas gubernamentales frente a la pandemia y a los “ingenieros que se las dan de epidemiólogos”, junto con referirse a los “infelices” del gobierno. Frente a estas declaraciones, en aquél momento Paris calificó de “palabras hirientes” las declaraciones, añadiendo la frase de “a palabras infecciosas, oídos penicilínicos”.

Las medidas del actual gobierno en ojos de Paris

Por otro lado, abordó el nuevo plan Paso Paso, detallado el día de ayer por las autoridades del gobierno, junto con la actualización al plan Fronteras Protegidas, el cual tiene como principal foco tres fases que se basarán en la variantes de preocupación existentes, tanto dentro como fuera del país.

Al respecto, el exjefe del Minsal señaló que su principal preocupación con el nuevo plan es la vacunación, pues se ha ido registrando una baja de ella.

“Ha habido una disminución en la velocidad de la vacunación hasta en un 50%, y aquí hay una cosa bien curiosa, porque para los extranjeros la homologación es voluntaria, y para que tengas el Pase de Movilidad tienes que homologar tu vacuna, en cambio para los chilenos es obligatorio tener las vacunas al día para el Pase de Movilidad”, destacó.

En ese sentido, sostuvo que si bien es positivo que los chilenos se les siga exigiendo la vacunación para el Pase de Movilidad, “lo que me parece negativo es que entre gente extranjera sin vacunarse”. Esto, en referencia a las nuevas directrices de Fronteras Protegidas que entran en vigencia este jueves y que indican que ya la homologación de vacunas para los extranjeros que viajen a Chile será voluntaria.

Asimismo, Paris se refirió al término del uso de la mascarilla, que empezará a implementarse mañana jueves. En esa línea, dijo que había “señales confusas”.

“Yo no quiero atacar el plan, a mí me parece que hay que explicarlo más en detalle (…). Aquí ha faltado comunicación, mas que el plan sea poco claro, la experiencia, el manejo del plan dirá si fue poco claro o no, pero obviamente yo encuentro que tiene algunas señales muy confusas todavía”, sostuvo.

