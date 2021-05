Convergencia Social reconoce que podría bajar candidatura de Gabriel Boric

La presidenta de Convergencia Social (CS), Alondra Arellano, puso en duda la candidatura presidencial del diputado y militante del partido, Gabriel Boric, quien por estos días se encuentra reuniendo las más de 33 mil firmas que necesita para representar al Frente Amplio en las primarias de la oposición.

Según dijo la timonel, actualmente el Frente Amplio está “evaluando todos los escenarios posibles”.

Uno de ellos, si Gabriel Boric no consigue las firmas necesarias, será “cómo buscar otros candidatos”, pese a que “eso lo vamos a evaluar posterior, porque aún no hemos tomado la decisión de ponernos en un escenario de no juntar las firmas”.