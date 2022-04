La mamá del presidente Gabriel Boric, María Soledad Font, reveló su desilusión con el trabajo que realiza la Convención Constituyente, cuya labor podría ser clave en la administración de su hijo.

En una extensa entrevista con la revista Ya, Font destacó el hecho que se esté redactando una nueva Constitución.

“Sé que es bueno lo que están haciendo, espero que sea bueno”, señaló

No obstante, reconoció su desilusión respecto a los convencionales que integran el órgano constituyente.

“Me di cuenta inicialmente que toda la gente estaba preparada, que toda la gente que estaba ahí sabía el tema, pero después me di cuenta de que no y eso hizo que me alejara, que me asustara al darme cuenta de que contrataban a asesores porque no sabían de qué iba a tratar”, agregó.

“Esperaría que todos los chilenos pudiésemos decir que estamos de acuerdo y que la redacción sea tan perfecta para que no dé pie para vacíos legales”, pidió.

María Soledad Font: “Pensé que serían personas con conocimientos”

En ese sentido, apuntó a una falta de conocimientos por parte de los convencionales.

“Me preocupé cuando me di cuenta de que no todos eran eruditos. (Hay) mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas, ¡pero para hacer eso hay que saber!”, sostuvo.

“Por ejemplo, yo jamás me hubiera postulado, no se me habría ocurrido. Yo no digo que todos sean abogados, pero personas que saben”, añadió.

Según detalla, en el momento que comenzaron los problemas por el financiamiento para el pago de asesores, habría comenzado su desilusión.

“Cuando empecé a ver que faltaba plata, que faltaba…, yo decía ¡pero cómo!, porque pensé que las personas que estaban integrando esto eran personas con conocimiento y tenían todos los talentos para poder realizar esta cosa tan importante, por la cual, al menos yo vi, que Gabriel se inmoló para que esto resultase. Y darme cuenta de que personas que no… porque fueron elegidas no sé en qué nominación, pero no todas tenían los requisitos”, afirmó.

“Pensé que todas las personas que estaban en la papeleta eran personas con las capacidades para hacer ese megatrabajo”, concluyó.

