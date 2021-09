El presidente de la UDI, Javier Macaya, admitió este viernes que el riesgo de que parte del electorado de Chile Podemos Más vote por José Antonio Kast en primera vuelta es real, coincidiendo con la advertencia del senador de su partido, Claudio Alvarado, quien sostuvo que el republicano le dio una lección a Sebastián Sichel en el último debate.

Al respecto, el legislador comentó a través de Twitter que “Kast le dio una lección a Sichel de cómo ir a buscar al electorado de derecha. Además, lo hizo con tranquilidad, pachorra, seguridad y con astucia. Si Sichel y equipo insisten en ‘la vieja política’ y lugares comunes estará con serios problemas hacia adelante”.

Ello motivó una dura respuesta de Sichel, quien desestimó esos dichos al provenir de un “senador designado”. En medio de esa polémica, el timonel gremialista defendió el análisis del parlamentario, reconociendo que “el sentimiento de Alvarado es compartido por parte importante de los militantes de los partidos de Chile Vamos”.

En esa línea, Macaya indicó que “hay riesgo de ese vitrineo, pero mirándolo en la corta y no en la larga. Puede haber riesgo en la primera vuelta, pero en la mirada de largo plazo, y eso es responsabilidad de nosotros como directivas de los partidos para buscar que se ordene y vincule, con eso se puede solucionar ese problema”.

En cuanto a la respuesta del abanderado del bloque, señaló que “no me gustó, al final del día en política palabras sacan palabras. No me parece, Alvarado es una persona que ha sido elegido cuatro veces diputado, ha sido designado ministro de Estado, es una persona con amplia experiencia y eso no se puede menospreciar”.

“Me parece que es una mala respuesta y de repente es mejor contar hasta tres antes de dar una respuesta así”, añadió, junto con recalcar que “el riesgo de tener una minoría parlamentaria es real, y es por eso que yo espero que la candidatura presidencial entienda que tiene que haber un vínculo muy potente”.

Consultado sobre si cree que hay desafección entre los militantes con la campaña de Sichel, aseveró que “no, lo que si hay es una constatación de que los partidos tienen que tener más rol, particularmente por lo importante que es la campaña parlamentaria (…) tenemos que poner más énfasis para tener un parlamento para Sebastián Sichel”.

“Acá es importante entender que nuestro sector tiene un rol muy importante que jugar en la primera vuelta presidencial, que es una elección que va con la parlamentaria (…) hay que tratar de que se entienda desde el comando y de los partidos que tenemos dos elecciones diferentes y que la primera vuelta es la más relevante”, concluyó.

