“Las primeras encuestas fueron tomadas cuando habían dos candidatos en competencia (…) Es obvio que se disperse el escenario electoral, se dispersaron los votos y parte de esa dispersión me afecta”, con estas declaraciones Sebastián Sichel defendió su estancamiento en las últimas encuestas de percepción ante las próximas elecciones presidenciales.

El candidato de Chile podemos más aseguró que los resultados de las encuestas son “obvios” por los nuevos nombres que han aparecido en la carrera presidencial y aseguró que el nombre que más le afecta es el de José Antonio Kast (Partido Republicano).

“No soy de aquellos que repudian las encuestas, sino que son medidores de tendencia. Lo primero es bien obvio, las primeras encuestas fueron tomadas cuando habían dos candidatos en competencia (…) Es obvio que se disperse el escenario electoral, se dispersaron los votos y parte de esa dispersión me afecta. ¿De dónde me afecta? La aparición de José Antonio Kast, obvio”, manifestó Sichel en Radio Universo.

Sin embargo, sostuvo que “el problema que tiene José Antonio es que tiene la tasa de rechazo más alta de todos. No tiene posibilidad de ganar en segunda vuelta, según las encuestas”.

Frente a la posición de Gabriel Boric en los estudios, el expresidente de BancoEstado reconoció que “es obvio que Boric esté arriba si en su primaria 500 mil personas más que en la nuestra y ese es nuestro desafío”.

Polémica de Franco Parisi

El candidato presidencial de Chile podemos más, Sebastián Sichel se refirió a la polémica protagonizada por el economista Franco Parisi, quien mantendría una deuda por pensión alimenticia. Ante esto, el exministro concluyó que debería efectuar el pago de esta, antes de seguir aspirando a La Moneda. “Por un sentido ético o paga la deuda o no puede seguir siendo candidato”, señaló Sichel.

A su vez, se refirió a las declaraciones de Parisi -en las que explica las razones de su deuda- y las clasificó de “machistas”: “Cuando escucho las declaraciones de Franco Parisi me parecen de un machismo terrible. Es justo lo que uno no espera que pase en el siglo XXl, que alguien que tiene hijos corresponda como corresponde”.

Ante la continuidad de Franco Parisi en la campaña presidencial, Sebastián Sichel argumentó que, a su parecer, no deberían poder postularse a cargos públicos quienes tengan deudas por pensión alimenticia y se comprometió a proponer la medida como ley.

“Yo creo que nunca más en Chile se debe inscribir un candidato y debería estar prohibido por ley, y lo voy a proponer como presidente, cuando se tiene deuda por pensión de alimentos”.

A esto último, Sichel agregó que “la madre tiene que buscar que se le pague cómo se pueda, pero me parece impresionante que Franco Parisi fuera candidato y tratara de pagar la deuda con la devolución de la campaña”.

Cuarto retiro

Con respecto a la discusión del cuarto retiro del 10%, Sichel reiteró su rechazo hacia la medida y reafirmó que no apoyará a los candidatos que estén a favor de su aprobación: “Efectivamente, no voy a apoyar a los candidatos que fusionen en base a esta política pública para ganar la elección con populismo”.

A estas palabras agregó que el cuarto retiro se trata de “una mala decisión y creo que es bueno ser trasparentes, cuando hay un consenso tan transversal de que algo es malo y algunos parlamentarios siguen jugando a esto de que los amenazan, lo que hay son intereses electorales y que van a insistir en el proyecto tratando de asegurar su asiento en el Congreso y está mal”.

Además, se refirió a la polémica por la foto en la que apoya a la diputada RN, Paulina Núñez -a su reelección en el cargo- quien habría manifestado estar en desacuerdo con el cuarto retiro del 10%, sin embargo, luego de su reunión con Sichel, habría cambiado de opinión.

“Se sacaron la foto y después apoyaron el cuarto retiro (…) cuando llegaron a la foto dijeron que lo estaban pensando (…) no sé si es trampa. Lo que dije (qué no apoyaría a los que voten a favor del cuarto retiro), lo dije antes de las fotos. Vivimos tiempos políticos en que todo vale y yo creo que por un cargo no todo vale”, explicó Sichel.

Recordemos que, meses antes, el expresidente de BancoEstado declaró que no se sacaría fotos con los candidatos que apoyen un cuarto retiro del fondo de pensiones.

“Tenemos que ser serios en estas discusiones, si hay un candidato que dice ‘mira no nos vamos a sacar una foto juntos si aprueban el cuarto retiro’ y después aparece la foto también es raro. Estamos perdiendo la credibilidad, me hubiese gustado mucho más la transparencia”, concluyó.

/psg