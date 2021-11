El excandidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, respondió este viernes los dichos del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue.

Al respecto, el otrora postulante a La Moneda replicó las palabras del edil a través de redes sociales.

“Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos”, expresó en Twitter.

Siguen sin entender nada. ¿Cuánto gana de alcalde y por sus propiedades? @danieljadue no le faltes el respeto a casi 1 millón de chilenos.https://t.co/XoE85t2SrG — Franco Parisi (@Parisi_oficial) November 26, 2021

Los dichos de Jadue

Cabe recordar que Jadue señaló en el programa Sin Maquillaje sobre los votantes de Parisi que “cuando uno mira las regiones donde él destaca por votación, uno mira que son regiones profundamente mineras. Si uno cruza el dato que te voy a dar con el perfil que sacó una encuestadora acerca del votante de Parisi, en donde más de un 60% eran hombres entre 30 y 45 años, que es el perfil como del trabajador de las zonas mineras, que además tienen un acceso privilegiado a Internet”.

Luego de esto, afirmó que “son tremendamente individualistas y con poca conciencia de clase y que lo único que buscan es más plata en el bolsillo, como los bonos de término de conflicto (…) y Parisi efectivamente lo que ofrecía era poner más plata en el bolsillo de cada uno”.

“Yo no creo que sea por el tema migratorio, no lo evaluó así, y tampoco el tema de la seguridad porque no son comunas en donde haya problemas absolutamente desbordados de seguridad, sino que creo que es por un individualismo exacerbado, en donde es gente que mira solo por su bolsillo y que se moviliza solo y nada más que por esos intereses”, concluyó.

/psg