El candidato presidencial del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, denunció que -nuevamente- un grupo de adherentes suyos sufrieron agresiones al salir de una reunión en la Región de O’Higgins.

Los sucesos de habrían dado a partir de las 18.15 horas en un centro de eventos ubicado en Villa Don Mateo, en el sector norte de la ciudad de Rancagua. Al lugar, habrían acudido diferentes partidarios de la campaña del abanderado republicano, entre ellos el presidente de la UDI, Javier Macaya, y la ex candidata a senadora RN, Macarena Matas.

“La actividad estaba convocada a las 18.30 y ya desde las 18.15 hasta las 21.00 horas, donde termina y salimos, hubo funas, manifestaciones no pacíficas: agresión con huevos, las amenazas de muerte y el daño a la propiedad privada, no es una manifestación pacífica”, explicó Matas.

Al principio, habrían sido solo siete personas las que se encontraban fuera del recinto manifestándose contra los políticos reunidos en el lugar, pero al pasar las horas habrían concurrido una centena de manifestantes, según informó T13.

Tras la salida, dos vehículos habrían sido dañados con golpes, huevos y piedra que les arrojaron. Además, otra persona denunció que le habrían quebrado su dispositivo celular. Según se informó, se habrían interpuesto cuatro denuncias ante la Policía de Investigaciones para que se realice la investigación de los hechos.

La situación fue condenada por el candidato republicano, quien señaló que los responsables de las agresiones habrían sido adherentes su contrincante, Gabriel Boric.

Hoy, partidarios de Gabriel Boric fueron a funar, golpear y agredir a adherentes nuestros en Rancagua. Ya no es casualidad, la violencia como acción política se está haciendo costumbre en el candidato y sus partidarios. Mienten, agreden y violentan la democracia. pic.twitter.com/1hN1Amknne — José Antonio Kast Rist 🇨🇱 (@joseantoniokast) November 26, 2021

Gobierno: “Rechazo categórico a toda forma de violencia”

Durante este viernes, en tanto, desde el gobierno salieron a condenar los hechos de violencia que han sufrido en los últimos días Kast y sus adherentes y colaboradores.

“Cualquier tipo de agresión, funa o violencia y justificación de la misma es la antítesis de la democracia, de hecho es la falta de democracia. Cuando hay un candidato o candidata que quiere ir a un lugar y es escupido, golpeado y no puede llegar a ese lugar lo que ocurre es que entonces se rompe la democracia, porque la democracia implica que hayan distintos pensares, distintos saberes y que en ellos podamos encontrarnos, de eso se trata”, indicó el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio.

“Es de la diversidad de cada uno de nosotros que se encuentra y finalmente se vota por un proyecto que encabeza una persona, pero eso no significa que unos sean enemigos de otros, no. Pueden tener ideas antagónicas, pero eso no puede significar que uno considere a la otra persona como un enemigo y le rebaje su dignidad. Por tanto, lo primero es un rechazo categórico a toda forma de violencia, a toda legitimación que algunos pretendan hacer de la violencia como método de acción política y lo que se hace de parte del gobierno es entregar la protección a los distintos candidatos, la protección ya la tiene el candidato Kast y Boric”, agregó el secretario de Estado.

En ese sentido, Bellolio indicó que “aquí tiene que haber por parte de toda la ciudadanía un rechazo absoluto a cualquier forma de violencia y, particularmente ahora cuando estamos en momentos complejos, momentos que va a haber unas elecciones, que van a definir quién es el próximo Presidente, que va a tener que hacerse cargo de muchos cambios, de una polarización que hoy existe y la fórmula nunca es la violencia”.

“Llamamos a todas las personas a deponer la violencia y a rechazarla de plano, y a todas las autoridades que en el Congreso y la Convención y en otros lugares tengan espacio de conversar con la prensa que rechacen absolutamente cualquier forma de violencia”, cerró el vocero de gobierno.

/psg