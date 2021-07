El ser humano está compuesto por un 70% de agua y un 30% de preocupaciones. Dejando las tribulaciones a un lado, solemos oír mucho aquello de que debemos beber dos litros de agua al día para mantenernos sanos, siempre jóvenes, bellos y demás. A la hora de la verdad, la mitad del tiempo se nos olvida que tenemos que hidratarnos y la otra no estamos tan seguros de que sea una máxima completamente cierta.

Lo que la ciencia sí corrobora es que el líquido incoloro es esencial para la función cerebral, mantener tus órganos funcionando correctamente o que te recuperes del ejercicio, pero, ¿y para perder peso? Sabemos de sobra que requiere un compromiso constante y optar por un nuevo estilo de vida: comer más sano, hacer más ejercicio, dormir de seis a ocho horas por noche y, por supuesto, beber agua, sobre todo es la opción que debes elegir frente a las bebidas calóricas y azucaradas.

Según cuenta el dietista Jim White en la página web ‘Eat this not that’: “La idea de que tenemos que tomar dos litros de agua viene del año 1945, cuando la Junta de Alimentos y Nutrición de la Academia Nacional de Ciencias afirmó que el cuerpo necesitaba dos litros y medio de agua al día sin citar ni siquiera un estudio que lo avalara. Lo cierto es que la mayor parte de esta cantidad la contienen muchos alimentos, por lo que la cultura obsesiva que tenemos es un poco absurda”, cuenta.

La persona promedio

Según el experto, ocho vasos al día deberían ser suficientes y ayudar a una persona con peso promedio a bajar de peso, aunque sean unos pocos kilos. El principal desafío para la mayoría de las personas es beber suficiente agua, en primer lugar. Según un estudio realizado por los CDC, el 43% de los adultos beben menos de cuatro vasos de agua al día, y el 7% informa que no beben ningun, (probablemente lo suplan con bebidas azucaradas).

Los signos de deshidratación son sed, boca seca, dolores de cabeza, mareos o sensación de letargo. Vigila también el color de tu orina

En general, debes dejar que tu sed sea tu guía. Si te sientes apagado, ya sabes, pero tampoco te excedas porque demasiada agua podría provocar hiponatremia (o intoxicación por agua), que puede provocar convulsiones y en casos graves incluso coma.

La persona que hace mucho ejercicio

Si eres literalmente una ‘rata de gimnasio’ (como la de biblioteca pero más musculosa), es probable que necesites más agua. Si tiene una duración superior a 60 minutos, se recomienda beber entre 150 y 200 mililitros (un vaso) cada 20 minutos. Pero si las condiciones de calor y humedad son severas, en una prueba de larga duración, las necesidades pueden llegar aumentar hasta los 400 mililitros.

Si tienes sobrepeso

Entonces las necesidades son diferentes. White dice que necesitarán beber aún más agua para mantenerse adecuadamente hidratados y ayudar a perder peso. Una ecuación matemática simple para esto es beber la mitad de su peso corporal en mililitros. Si se te hace difícil.

Una investigación publicada en ‘American Journal of Clinical Nutrition’ concluyó que beber medio litro de agua antes de dormir ayuda a perder peso: hasta medio kilo (500 gramos). Otro, publicado en ‘Annals of Family Medicine’, descubrió que las personas con sobrepeso eran las menos hidratadas. El estudio sugirió que el agua es un nutriente esencial y puede desempeñar un papel tan importante en la pérdida de peso como la comida y el ejercicio. Y no te confundas, reemplazar las bebidas calóricas y azucaradas como los refrescos, los jugos de frutas y los tés helados endulzados también puede ayudarte a engordar.

En conclusión, deja que la sed sea tu guía, si después de los ocho vasos reglamentarios crees que necesitas más, siéntete libre (pero no te excedas). Los indicadores que pueden funcionar son el color de tu orina (un color amarillo pálido o casi transparente significa que está bien hidratado. Algo más oscuro indicará que necesitas beber más H2O), y, por supuesto, los signos de deshidratación: sed, boca seca, dolores de cabeza, mareos o sensación de letargo.

/psg