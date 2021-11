Loco mundo. Si creías que ya lo habías visto todo, significa que no conoces a Yuri Tolochko, un hombre ruso que se dedica al fisicoculturismo y que asombró al mundo en noviembre del 2020 al publicar en sus redes sociales que se iba a casar con una muñeca inflable de nombre Margot. Su popularidad, y rechazo de un buen número de usuarios, provocó que decida crearle una cuenta de Instagram a su “esposa”, aunque evidentemente, la boda no fue legal y digamos que sería considerada simbólica.

Según lo que comentó en su Instagram, su matrimonio solo duró 4 meses, ya que la muñeca inflable y él “tomaron la decisión de terminar la relación”. Pero esto no impidió que siga en curso su plan para volver a involucrarse con otra muñeca inflable. Este fue el anuncio que dio a sus seguidores.

“Hey, chicos, lancemos un nombre para esta bebé. Como saben, Margot y yo terminamos. Ahora tengo una nueva esposa y no voy a parar. Quiero tener un harem. Haber aprendido de esto causó que una compañía de muñecas sexuales quiera enviarme una de las mejores. Yo escogí esta. Es tan frágil e increíblemente sexy. Pronto me la enviarán. Estoy pensando en cómo la debería llamar. Mi versión de su nombre es Moon (Luna), pero quizás ustedes sugieren algo mejor. Hay que hacerlo juntos”, sentenció.

El dato: La primera robot sexual de la historia fue presentada en 2010. Roxxxy –así denominada- generó un gran impacto en aquel entonces, ya que se la definió como la representación de la evolución de las muñecas inflables o de silicona.

YURI TOLOCHKO SE VOLVIÓ A CASAR

Para marzo del 2021 declaró que había encontrado a un nuevo ser amado. Esta fue entregada por una empresa que se encarga de comercializar este tipo de productos sexuales para hombres y mujeres.

Al mostrarle en su Instagram, sus seguidores aparecieron en la sección de comentarios para mencionarle que la muñeca tenía una apariencia de una mujer muy joven, semejante a la de una adolescente. Fue este tipo de contenidos que lo llevó a hacer una alerta de lo que se vería en su cuenta, mencionando que evitaría la publicación de material erótico con su nueva esposa.

“Algunos de ustedes sugirieron que la llame Luna. Decidió seguir ese consejo y la llamaré así. Una de sus dudas es que ella es muy joven, una adolescente. Ella es adulto, solo que se ve así porque es asiática y muchas de ellas se ven muy jóvenes. Decidí escucharlos otra vez, no quiero ofenderlos, por lo que he decidido no mostrar escenas eróticas con ella”.

Recientemente, compartió su felicidad con una serie de fotografías y videos donde se le puede ver acompañado de Luna en Bulgaria, durante un viaje que realizaron para celebrar su Luna de Miel.

MUÑECAS SEXUALES EN BURDELES

Según una publicación que hizo la BBC, para el año 2019, en Europa empezaron a abrirse burdeles de muñecas sexuales. En lugar de pagar por sexo con personas reales, los clientes pasan tiempo con ‘dolls’ de silicona increíblemente realistas. Pueden elegir el color de cabello deseado, la forma del cuerpo y el atuendo.

En el año 2017 apareció Samantha, una muñeca sexual capaz de alcanzar el orgasmo. Este prototipo que busca complacer las necesidades sexuales y emocionales de un hombre a partir de los patrones de inteligencia artificial. Su aspecto hiperrealista y su sensibilidad se asemejan a los de una mujer real.

