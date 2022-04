La mesa directiva de la Convención Constitucional abordó esta tarde el rechazo de las indicaciones que apuntaban a garantizar la inexpropiabilidad de los fondos previsionales y su carácter heredable.

En ese marco, la presidenta del órgano constituyente, María Elisa Quinteros, remarcó que, si bien el tema forma parte de la coyuntura nacional, “si uno mira las constituciones de otros países, este tema no existe. No es un tema que esté regulado a nivel constitucional y como en Chile tenemos muchas diferencias, se podrían constitucionalizar pero no tiene ningún sentido”.

Quien fue más tajante fue el vicepresidente Gaspar Domínguez, que aseveró que “no se ha aprobado ninguna norma que vaya en la dirección de retirar o de apropiarse de los fondos de pensiones de los trabajadores. Ninguna. Quien diga lo contrario, miente. Ninguna norma se ha aprobado en esa dirección”.

“Yo, como Gaspar Domínguez y vicepresidente de la Convención, quiero dar la certeza a todas las personas que esta Convención no va a a proponer y no va a votar ninguna norma que vaya en la dirección de quitarle los ahorros a los trabajadores”, afirmó.

Quinteros, además, comentó que dado que algunos incisos de la norma sobre seguridad social volvieron a la comisión, “probablemente este tema vuelva más adelante quizás y es válido que así sea y tiene que llegar como corresponde, con una propuesta al pleno y este es soberano. Hasta que eso no ocurra, no podemos dar certezas”.

Asimismo, el vicepresidente celebró la aprobación de artículos sobre los derechos sociales y dijo que a partir de esta etapa, la incertidumbre ciudadana podría disminuir.

“Tengo la convicción de que en medida que vayamos mostrando a la ciudadanía los artículos aprobados y que además vayamos aprobando la forma en que será la transición en las transitorias disminuirá la incertidumbre y los miedos justificados que muchas personas pueden tener, porque cuando tenemos más información podemos tomar mejores decisiones”.

