Alemania y EE.UU. pidieron este jueves a todos sus ciudadanos abandonar Afganistán de inmediato.

“En el contexto de los actuales enfrentamientos militares entre las fuerzas de seguridad afganas y los talibanes, la situación general de seguridad se ha deteriorado”, señala en un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. “Se solicita urgentemente a los ciudadanos alemanes que se encuentren en el lugar que utilicen los vuelos programados para salir pronto del país”, agrega el texto.

Mientras, la Embajada de EE.UU. en Kabul instó “a los ciudadanos estadounidenses a salir de Afganistán inmediatamente utilizando las opciones de vuelos comerciales disponibles”. “Dadas las condiciones de seguridad y la reducción de personal, la capacidad de la embajada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Afganistán es extremadamente limitada incluso dentro de Kabul”, advirtió la misión diplomática.

Asimismo, la embajada estadounidense señaló que los vuelos nacionales y las rutas de transporte terrestre fuera de Kabul están muy limitados y sujetos a cancelación o cierres.

Captura de Kandahar y otras ciudades estratégicas

Un portavoz de los talibanes declaró este jueves que el movimiento político-paramilitar tomó el control de toda la ciudad de Kandahar, la segunda más grande de Afganistán y su principal centro de comercio, recoge el canal Al Arabiya. El movimiento anunció que también se apoderó del distrito de Khoshi, ubicado en la parte este de la provincia de Logar, a 80 kilómetros de la capital del país.

Horas antes, los insurgentes anunciaron la captura de la estratégica ciudad de Ghazni, situada a 150 kilómetros de Kabul en la importante carretera Kabul-Kandahar y que sirve de punto de unión entre la capital afgana y las unidades militares desplegadas en el sur del país. Asimismo, los talibanes se apoderaron de la sede de la Policía en Herat, la tercera ciudad más grande del país, elevando a once las capitales provinciales del país que tienen bajo su control, recoge AFP.

No obstante, la ONU no tiene información sobre si el control de las ciudades afganas de Herat y Kandahar ha pasado realmente a los talibanes, afirmó Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la organización. “Estamos en contacto con nuestro personal. No podemos confirmar quién controla cada ciudad, no estamos en esa posición. Somos conscientes de que hay combates”, dijo.

