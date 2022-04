Afines de marzo, la mentalista Yolanda Sultana le vio las cartas al Presidente Gabriel Boric, a quien le envió un mensaje a propósito del proyecto que buscaba concretar el quinto retiro de fondos.

“En mi mente y mis cartas vi una espada y una pared. ¿Por qué veo la pared y una espada? ¿Quién no lo deja actuar como Presidente a usted? Yo le voy a decir algo, señor Boric: el pueblo lo ama, no llegó un mesías, pero llegó un hombre para arreglar las leyes. Yo dije que usted, al recibirse, lo primero que tuvo que haber dicho era ‘el quinto retiro’. No le dé vuelta la espalda a su pueblo”, dijo en aquella ocasión.

Además, advirtió que “si no da el 10%, será cumplida una predicción de Yolanda Sultana”.

Este martes, a pocas horas de confirmarse el rechazo a la iniciativa parlamentaria, la conocida Tía Yoli volvió a abordar el tema en una transmisión de Facebook Live, luego que una seguidora le consultara sobre el sexto retiro. “¿Se aprobará?”, le preguntaron a la consejera de Chile.

“No me quiero meter más en esa cuestión, porque yo no puedo estar dando esperanzas falsas. Cuando lo den, voy a decir ‘aleluya’, porque me hago enemigos yo”, replicó la tarotista, que a diferencia de otras ocasiones optó por no predecir.

“SE FUE POR EL HUMO”

De paso, recordó que “yo ayudo con mis palabras y sé de la necesidad, sé que se rechazó el quinto retiro… y si un paletó no es mío, no puedo guardarlo en el clóset, lo debo entregar”.

“El quinto retiro se fue por el humo y realmente tuvimos una ilusión. Eso fue todo”, lamentó.

/psg