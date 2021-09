En los últimos días, y contrario a lo que había ocurrido hasta ahora, son cada vez más las caras de miembros del Partido Comunista que van figurando en posiciones estratégicas del comando del frenteamplista Gabriel Boric. Un desembarco “lento y ordenado” para no dar la imagen de un “copamiento”, en opinión del filósofo y analista político Max Colodro.

“El PC es un partido muy disciplinado, que sabe manejar muy bien los tiempos en política y, por lo tanto, entendió que un desembarco rápido podía dar una imagen de acaparamiento de la campaña, que podía ser dañina para la imagen de Boric. Lo que ha hecho es un descenso relativamente lento y ordenado, pero ocupando posiciones estratégicas”, explica Colodro.

Es así como uno de los rostros del PC que ya se ha visto en el comando del candidato de Apruebo Dignidad es el de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. La mañana de ayer no solo confirmó que hacía parte de ese grupo de trabajo, sino que además aclaró a través de su cuenta en Twitter que no se suma como vocera, como se había informado en varios medios, sino como “co-coordinadora”.

Estoy contenta de sumarme como co-coordinadora (no vocera 😅) a apoyar el proceso participativo para profundizar el programa que lidera Gabriel Boric. Súmate a este camino, porque tenemos la oportunidad única de cambiar nuestro país en este histórico momento constituyente 💜 https://t.co/2NGRTsW9Uj — Irací Hassler Jacob (@IraciHassler) September 28, 2021

“Eso es lo que el PC y el propio Boric han buscado, que el desembarco del PC en su campaña no dé la imagen de un copamiento, de una captura o de un secuestro por parte del Partido Comunista frente a una candidatura más joven, más nueva desde el punto de vista de las ideas y de la orgánica de los partidos. El PC en ese sentido ha sido muy cauteloso”, continúa el director del Magíster en Comunicación Política en la Universidad Adolfo Ibáñez.

“Todavía es una incógnita para muchos de los actores involucrados el significado de ese ingreso”, plantea el académico y también sociólogo Alberto Mayol, quien además fue precandidato presidencial por el Frente Amplio en las primarias de 2017, con respecto al rol que el PC jugará en la interna del comando. “Creo que es claro que, habida cuenta que hubo una primaria conjunta, haya algo así como un proyecto político común o al menos una raíz de un proyecto político común”, agrega.

Antes de esto, en entrevista publicada el domingo pasado en el semanario digital El Siglo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, aseguró, refiriéndose al programa del gobierno del partido que él encabeza y al de Boric, “que en un 90% los contenidos son muy similares”.

“Se ha estado trabajando en distintos equipos y en el comando y todo marcha bien, avanzamos con la campaña junto a Boric”, afirmó Teillier para ese medio.

Colodro y Mayol coinciden en que, de ganar Boric la carrera a La Moneda, habrá figuras del PC que estarán en su gobierno. “Para que la imagen negativa que tiene el PC en la opinión pública no afecte la campaña de Boric, el Partido Comunista ha sido muy cuidado en la manera en la que se ha ido incorporando, pero el PC tiene un rol relevante. Boric conversa las decisiones fundamentales y estratégicas con el PC y no cabe la menor duda de que si él termina siendo el próximo Presidente de Chile, el PC va a tener un rol importante en su gobierno”, asevera Colodro.

En ese avanzar juntos entre el PC y el FA ya se han integrado al comando de campaña de Boric las diputadas Karol Cariola y Camila Vallejo. Esta última declaró a la prensa, como parte del grupo que acompañaba al candidato de Apruebo Dignidad, justo después de finalizado el debate presidencial que CNN Chile y Chilevisión transmitieron la noche del pasado 22 de septiembre.

“Nosotros somos capaces de entendernos en un colectivo, de encontrarnos, de dialogar a pesar de nuestras diferencias para poder ir avanzando. De eso se trata una articulación, sino todos militaríamos en el miso partido y eso es imposible que pase, evidentemente. Lo más importante, a diferencia de otros referentes es que nosotros sí trabajamos en un programa, respetamos el programa porque lo leemos y lo queremos llevar a cabo”, afirmó Vallejo en esa ocasión.

#DebateCHVCNN | Camila Vallejo, comando de Gabriel Boric: "Nosotros somos capaces de entendernos en un colectivo, de escucharnos, de dialogar a pesar de nuestras diferencias para poder ir avanzando". 📺 EN VIVO: https://t.co/EHRmUz7tJq pic.twitter.com/0NiY3DTvN8 — CNN Chile (@CNNChile) September 23, 2021

En criterio de Colodro, en la medida en la que avance la campaña presidencial serán más las figuras comunistas las que se irán sumando al comando de Boric. “Es muy probable que se vayan incorporando más miembros del PC porque entre otras cosas las campañas sirven para ir mostrando rostros que después van a tener un rol relevante en el gobierno. Probablemente será en el equipo de vocerías, como en el de programa. Van a ir incluyéndose y destacando públicamente a ciertos actores para que después puedan tener un rol en los ministerios y en los equipos del gobierno a partir de marzo, si es que ganan las elecciones”, dice.

La primera campanada del trabajo coordinado se dio a principios del mes de agosto, cuando los integrantes del pacto Apruebo Dignidad anunciaron la pronta reunión de los equipos programáticos de Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC) “para seguir avanzando en una propuesta para un nuevo modelo de desarrollo con descentralización, distribución del poder político, de la riqueza, con feminismo y ecología”.

De este modo al equipo del frenteamplista, encabezado por la economista Javiera Martínez y el abogado y director de Espacio Público Diego Pardow, se sumarían quienes estuvieron a cargo de dirigir el programa del Partido Comunista: el economista Fernando Carmona y la directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Económicas (OPES), Javiera Petersen.

La figura de Fernando Carmona como representante de los ideales del Partido Comunista está respaldada por su padre, el cientista político y secretario general de la tienda, Lautaro Carmona

“Creo que el ingreso de miembros del PC al comando de Boric es inevitable y es complicado para las dos partes. Es inevitable porque ellos han hecho un camino juntos y sería absurdo que en este momento manifestaran un distanciamiento, pero lo más probable, y es algo que pasa mucho en Chile, es que las coaliciones se arman con un sentido más bien instrumental, sin un acuerdo político muy completo. Eso hace que cuando llega la hora de tomar definiciones las partes no están de acuerdo. Seguramente van a tratar, a través de la buena voluntad, de avanzar en el camino lo mejor posible en el marco de diferencias importantes”, indica Mayol sobre los posibles inconvenientes que pudieran significarle a Boric hacer tan visibles a algunos integrantes del PC en su campaña.

“Creo que a Boric hay cosas de la presencia del PC que lo van a complicar en términos de campaña, porque se va a ver una fragmentación interna, pero por el otro lado al PC también le incomoda tener un socio que tiene una determinada conducta, por ejemplo en la votación de la constituyente. Es un asunto delicado, no crítico porque básicamente el dulce camino del triunfo siempre es tranquilizador, pero sí, a la larga podría generar problemas”, continúa Mayol.

Esquivando el techo del PC

Tal vez parte de estas complicaciones se correspondieron a lo ocurrido en el debate presidencial de hace una semana, en el que el diputado por Magallanes consideró necesario aclarar que era el abanderado de Apruebo Dignidad. Esto cuando Yasna Provoste (DC) se refirió a él como “el candidato del Partido Comunista”.

“Apruebo Dignidad, Apruebo Dignidad”, reiteró Boric en dos ocasiones, interrumpiendo a Provoste, cuando esta indicó que era él el candidato del mencionado partido de izquierda. “Perdón, no sé si te molesta que yo diga que eres el candidato del Partico Comunista”, le dijo ella. “No, para nada”, respondió él.

La polémica quedó registrada en el minuto 43:12 del debate presidencial del pasado 22 de septiembre, que puede ver aquí.

“No le quedaba otra más que hacer la aclaración, es obvio que no podía ser de otra manera. Evidentemente hay una situación que complica porque de hecho el PC terminó perdiendo la primaria y eso ocurrió porque tenía un techo determinado. Obviamente si a Boric le quedase ese techo vinculado a él, eso le haría un daño enorme. Además él no tiene por qué pagar esa cuenta si no es del PC”, aclara Mayol.

Colodro opina la presencia cada vez más marcada de actores del PC en el comando de campaña de Boric no tiene por qué perjudicar la imagen de Boric. “Creo que el PC ha sido inteligente en eso, la alcaldesa Hassler acaba de ganar una elección en la comuna más importante de Chile, la de Santiago. Es una mujer joven, profesional, que tiene una muy buena imagen. Ellos han cuidado que los rostros que se van incorporando a la campaña vengan de resultados electorales buenos y que sea gente de una nueva generación”.

Por Diana Lozano para El Líbero

