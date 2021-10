Una mujer se salvó de ser atropellada por el metro tras ser empujada desde el andén hacia las vías de la estación de Times Square, en la ciudad estadounidense de Nueva York, al tiempo que el tren entraba a la zona de abordaje, según recogen medios locales.

De acuerdo a los reportes, el incidente ocurrió alrededor de las ocho de la mañana del lunes (hora local), cuando una mujer no identificada empujó a la víctima hacia las vías. A pesar de que esta no cayó al paso del metro, sí se estrelló contra la parte lateral del tren.

SEE IT: Police ask for help identifying suspect in Times Square subway shovehttps://t.co/Pe18pnG1nX pic.twitter.com/8v6B6lnqrA

— PIX11 News (@PIX11News) October 4, 2021