El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, dijo ser partidario de impulsar el proyecto de matrimonio igualitario, pero aclaró que se respetan las diferentes posturas que hay en el Ejecutivo y la coalición.

En entrevista con Tele 13 Radio, Ossa planteó que “nos existe la convicción, al comité político, al Presidente que es algo que debiésemos empujar de la mano del trabajo parlamentario. Pero es cierto que los temas valóricos son especialmente complejos y en el ánimo del respeto más profundo a quienes piensan distinto a nosotros en esto, partiendo por varios parlamentarios que son parte de nuestra coalición, algunos de oposición también, es que no estamos llamando a juntar los votos, como se dice en la jerga parlamentaria para nada, cada uno votará en conciencia y se merece nuestro más profundo respeto”.

Además, planteó que “yo he sido partidario del matrimonio igualitario, pero se trata de una postura personal, pero obviamente se respetan profundamente las diferencias”.

Con ello, dijo que “no sé si va a haber una libertad de acción (para ministros) para expresar las distintas posturas, siempre hay una cierta libertad de acción en materias más difíciles, pero la voz del Gobierno es una”, añadiendo que “cada uno está perfectamente habilitado para pesar (…) tampoco se espera que tengan que apoyarlo expresamente”.

Retiro 100% fondos

El titular de la Segpres también fue consultado por la idea del diputado UDI Jorge Alessandri, de retirar el 100% de los fondos de las AFP, señalando que si bien “siempre se caracteriza por ser un muy buen diputado, un diputado muy serio, pero eso no quiere decir que siempre estemos de acuerdo”.

“El ministro de hacienda Rodrigo Cerda ya lo explicaba, (la propuesta) puede producir un impacto por supuesto en las pensiones, baste obvio, producen efectos colaterales que pueden ser muy nocivos, alrededor de un 20% o un más de las inversiones de las AFP están en papeles del Estado, si usted quiere hacer un retiro del 100% de los fondos tiene que liquidar las inversiones para poder tener los recurso para poder entregarlos a las personas, eso podría producir efectos muy graves”, sostuvo.

“Obviamente el diputado tiene que tomar una decisión, para nosotros como gobierno es cierto cada vez se nos abre un frente cuando se presenta una política pública que no va en línea con lo que creemos mejor para los chilenos, esto hay que conversar. Yo creo que los proyectos pueden sufrir alguna modificación, pueden retirarse, hay que ver cuánto apoyo tiene el proyecto”, sostuvo.

No obstante, indicó que “lo que sí que yo entiendo lo que hay detrás del proyecto del diputado Alessandri, un capricho lo que está sosteniendo, no lo comparto ni lo considero bueno. Pero lo que está haciendo él a diferencia de la diputada Jiles, que tienen propósitos distintos cada proyecto, aún cuando quieren el 100% del retiro, en un caso el del diputado Alessandri es proteger los ahorros, tienen aquí un cierto temor de que eventualmente, creemos que no va a ser así, eventualmente pudiesen haber más retiros y eso pudiera devenir en corralitos, no creo que eso va a ocurrir”.

Y agregó que “por su parte, la Diputada Jiles lo que quiere es terminar con las AFP, pero son cosas distintas y creo que podemos seguir conversando con el diputado Alessandri para ver cómo terminamos con esta idea”.

Consultado por si con el diálogo de los mínimos comunes esperaban que no hubieran más retiros de fondos, Ossa comentó que “yo lo oía así por parte de muchos personeros como un compromiso, pero la verdad es que lo he escuchado tanta veces, en enero le escuché a la senadora Rincón decir que era una irresponsabilidad el retiro, luego otra cosa, se lo escuché al diputado Walker, pero no quiere decir que esta vez sigo confiando plenamente que teniendo conciencia que se trata de una muy mala política para los chilenos. Lo que cabe es seguir atribuyéndose la buena fe y confiar en que la llegada de este Ingreso Familiar de Emergencia universal va a impedir que salgan adelante más retiros”.

/psg