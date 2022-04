Abogados es lo que menos hay dentro del órgano encargado de redactar el proyecto de Constitución que debe estar listo en solo seis semanas. Si del total de convencionales solo 38,06% son abogados o licenciados en Derecho, de los asesores, que son los especialistas en los que los constituyentes deben apoyarse para solventar aquellas materias en las que ellos mismos no son expertos, el porcentaje es aún menor: 22,94%.

No son pocos los que se han preocupado por este asunto. Una de esas personas fue la propia mamá del Presidente Gabriel Boric, María Soledad Font.

«Me di cuanta inicialmente de que toda la gente estaba preocupada, que toda la gente que estaba ahí sabía el tema, pero después me di cuenta de que no (…) Me preocupé cuando me di cuenta de que no todos eran eruditos», dijo en entrevista publicada por la Revista Ya, de El Mercurio, el pasado 12 de abril.

En esa conversación, que fue por videollamada, la mamá del Jefe de Estado afirmó que estaba «desilusionada» por haber descubierto esa situación. Señaló que se había «alejado» y «asustado» al darse cuenta «de que contrataban a asesores porque no sabían de qué iban a tratar».

Yendo a datos concretos que figuran en la página de la Convención, de los 155 constituyentes, 57 son abogados (36,77%) y 2 son Licenciados en Derecho (1,29%). Ahora bien, de los 401 asesores, que son los que deben ayudar con sus conocimientos a estos últimos, 82 son abogados (20,44%) y 10 son Licenciados en Derecho (2,49%). Es decir hay menos juristas entre los asesores que entre los propios convencionales.

Hasta un fonoaudiólogo entre los asesores

«(Hay) mucha gente buena que quiere hacer cosas buenas, ¡pero para saber eso hay que saber! (…) Yo no digo que todos sean abogados, pero personas que saben ¡Lo importante es que el que redacte y el que escriba sean tipos con conocimientos!», dijo Font en esa misma entrevista.

En efecto no todos los asesores son abogados, aunque son los más numerosos. Le siguen periodistas (42), sociólogos (11), cientistas políticos (10) y profesores (10). También hay 6 ingenieros comerciales e igual número de psicólogos, así como 5 administradores públicos y 5 comunicadores audiovisuales.

Eso sí, hay otros asesores al respecto de los cuales, en razón de sus profesiones u oficio, cabe al menos alguna mínima duda sobre su pertinencia para la labor de colaborar en la redacción de la carta magna de un país.

Figura, por ejemplo, un fonoaudiólogo, una persona dedicada a una disciplina que se ocupa especialmente, según el concepto que ofrece el Diccionario de la Real Academia Española, «de los trastornos en el habla y la audición que afectan a la comunicación humana».

Se trata de Nataly Rojas Seguel, que fue asesora de la convencional Tatiana Urrutia Herrera de Revolución Democrática hasta el pasado 31 de marzo. Según el portal de la Convención, era «jefa de gabinete, gestión de agenda, vinculación con el territorio, comunidades y organizaciones». Sus honorarios brutos mensuales eran de 1.500.000 pesos

También figura una técnico dental de nivel superior: Jessica Garrido Calderón, asesora de la actual presidenta María Elisa Quinteros hasta el pasado 15 de marzo. Percibió honorarios mensuales de 965.000 pesos y era la responsable de la coordinación de equipos de trabajo, gestión de agenda y territorial».

Los asesores que son ingenieros suman un total de nueve: informáticos (2), electrónicos (1), de alimentos (1), en máquinas (1), en prevención de riesgos (1) forestales (1), agrónomos (1) y civiles (1).

Más asesores comunicaciones que jurídicos

Siguiendo con los datos que figuran en la sección de transparencia de la Convención, son más los contratados para realizar asesoría comunicaciones que jurídicas.

Son 134 los asesores que se dedican a temas de medios y comunicaciones, lo que representa un 33,4%. En el caso de los que se dedican a temas jurídicos, estos suman un total de 95 personas, es decir, 23,7%.

La lista también incluye 29 jefes de gabinete (7,2%) y 32 que trabajan como personal de apoyo administrativo (8%).

Asesorías en materia de cultura, pueblos originarios y transparencia son las áreas donde los convencionales han contratados a menos asesores: 2 asesores en cada una de ellas.

Hay otros conco asesores con respecto a los cuales no figura información en cuanto a sus profesiones.

Algunos hostigan a convencionales y hasta a la prensa

Más allá de las profesiones u oficios de los asesores de los convencionales, un asunto que ya habían denunciado algunos convencionales y que se hizo patente el jueves pasado es que algunas de las personas que integran estos grupos de apoyo también se dedican a hostigar a otros constituyentes y hasta a la prensa.

«Hacemos también extensivo el llamado a nuestros asesores, a mantener el respeto; también disculparnos con la prensa por cosas que han ocurrido que sentimos profundamente (…) y vamos a velar por que esas cosas no vuelvan a ocurrir».

Esas fueron las palabras de la presidenta de la Convención María Elisa Quinteros, luego de que en la jornada del jueves algunos asesores participaron en la funa a la que fueron sometidos los constituyentes del Colectivo Socialista y hasta del hostigamiento del que fue blanco la prensa en los jardines del órgano constituyente.

En ese mismo punto de prensa un periodista le consultó a Quinteros si la mesa iba a «tomar a alguna medida con respecto a los asesores que cuestionan las preguntas» que hacen los medios. Así quedó registrado en el minuto 40:16 de la transmisión.

Antes de lo ocurrido en la jornada del jueves ya habían sido mediáticas las arremetidas de algunos asesores en contra de convencionales. El Líbero dio cuenta de esta situación en la nota titulada De “mentiroso” a “cretino”: la arremetida de los asesores “barras bravas” de la Convención

[ACTUALIDAD] “Es importante dejar en evidencia el clima de intolerancia que se vive en la Convención. Esto no solo es de los convencionales, sino que se extrapola a los asesores”, relata la convencional Ruth Hurtado. https://t.co/uWESd6Q01T — El Líbero (@elliberocl) April 21, 2022

Javier Pineda Olcay, que es asesor de la constituyente Camila Zárate, que es precisamente abogado, tiene en su cuenta personal varios tuits en los que arremete contra algunos convencionales.

Cretton es un gran crettino. https://t.co/Ni6eQaMlxi — Javier Pineda Olcay (@javierpineda) March 16, 2022

El constituyente “Cote” Ossandón ha dicho cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro mil quinientos millones coma cinco veces q existe una cocina en la #ConvencionConstitucional La única cocina es la de su colega Bernardo Fontaine, donde se negoció reforma tributaria en Bachelet 2. — Javier Pineda Olcay (@javierpineda) March 10, 2022

«Si uno se dedicara todo el día a revisar en redes sociales las cosas que ponenj se distraería del foco y del trabajo que uno tiene que hacer», respondió Cretton al respecto del bullying cuando fue consultado en el espacio Box Populi, de El Líbero, en el minuto 2:40 de la transmisión.

Por Diana Lozano para El Líbero

