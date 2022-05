Un reportaje publicado por El Líbero reveló cómo el Partido Comunista capturó la Subsecretaría para las FF.AA., con dirigentes comunistas muy cercanos a Guillermo Teillier, con miembros del Comité Central y ex dirigentes de la quebrada Universidad Arcis y de la inmobiliaria Libertad -vinculada al partido-, que son los jefes y asesores que instaló en su gabinete el subsecretario Galo Eidelstein.

Sobre esta investigación conversó el exministro de Defensa y exalcalde de Santiago Jaime Ravinet, en un nuevo Especial Mirada Líbero.

«El PC es una pieza vital dentro del gobierno de Boric, y han ingresado masivamente a la subsecretaría en el Ministerio de Defensa, lo que llama la atención, porque nunca vi que los subsecretarios tuvieran tantos asesores. Sin duda hay un objetivo del PC de tratar de infiltrar o controlar las FF.AA«, sostuvo Ravinet.

Sin embargo, aseguró que «las Fuerzas Armadas tiene organización, redes de protección. No creo que les vaya a resultar, pero es peligroso… Particularmente porque esa subsecretaría maneja las finanzas, y con el historial que tienen de haber quebrado la inmobiliaria y la universidad Arcis… ojalá no quiebren a nuestras Fuerzas Armadas».

«La Convención está limitando la función de las FF.AA solo a la defensa y soberanía del país»

Además, Ravinet se refirió a la eliminación del Estado de Emergencia en la Convención Constitucional, y a la restricción de la participación de las Fuerzas Armadas para apoyar a las personas en roles como el de policía marítima, rescate aéreo, apoyo en el combate de incendios forestales, construcción de caminos, emergencias y protección civil.

«Están limitando la función de las FF.AA solo a la defensa y soberanía del país, le están quitando la posibilidad de actuar en casos de terrorismo, sedición o en casos excepcionales de orden público, dejando afuera el patrullaje de los mares y el control aéreo. Cuando venga un terremoto, o un incendio, o un tsunami, según estos genios constituyentes, las FF.AA no van a poder actuar».

«Lo más genial», agregó Ravinet con tono irónico, «es que el Presidente Boric, consciente de la ola de violencia del país y de la situación en el sur, lanza este ‘estado intermedio’, mientras sus partidarios en la Convención suprimen la presencia de las Fuerzas Armadas».

Y aseguró que «no sacan nada poniendo a las FF.AA a vigilar infraestructura crítica o caminos si no les dan reglas claras de uso de la fuerza, para saber qué deben y no hacer. Y si no les das protección jurídica, en caso de que hieran a alguien».

Ravinet: «Claramente voto Rechazo»

Con respecto al trabajo de la Convención Constitucional, el exministro dijo: «Cada uno de los convencionales, motivados por sus distintas raíces, están escribiendo una carta al viejo de Pascua».

Agregó: «Claramente voto Rechazo. El texto ya aprobado, lo rechazo absolutamente, porque divide el Estado chileno, y es una Constitución programática, en que cada uno se ha dado el gustito que quiera».

«Irací Hassler no tiene dedos para el piano»

El también ex alcalde de Santiago se refirió a la situación de la comuna, que dirige la edil comunista Irací Hassler, y que ha evidenciado problemas con el comercio ambulante, tras el desmantelamiento de la unidad encargada de vigilar a los comerciantes informales.

«Me da una pena enorme. Dediqué 11 años de mi vida a ese trabajo. Recuperamos un Santiago que lo dejé casi limpio de comercio ambulante, con Carabineros actuando, etc. (…) Mi conclusión es que los comunistas no saben manejar nada, llenos de populismos y fantasías en la cabeza», sostuvo.

Y dijo que «Irací Hassler no tiene dedos para el piano. Vamos a tener que acostumbrarnos a que el centro se siga chacreando».

Por Magdalena Olea para El Líbero

/psg