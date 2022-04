“Creía y creo que Chile necesita una nueva Constitución, que la adecúe al tiempo. Lo hice siempre pensando en este Estado social de derecho en que tiene que transformarse Chile. Que haya mercado, pero que también haya un rol del Estado más fuerte en educación, salud y vivienda. Ahora, lamentablemente, un poco la Constitución que se está escribiendo no es esa”.

Ese fue parte del análisis que el exalcalde de Las Condes y exabanderado presidencial de la UDI, Joaquín Lavín, realizó este jueves sobre el avance de la propuesta de la nueva Constitución, que se está redactando en la Convención Constitucional.

En conversación con Radio ADN, el exministro -quien fue uno de los promotores del Apruebo en su sector para redactar una nueva Carta Fundamental- abordó el trabajo constituyente. Y si bien aseguró que se debe esperar el resultado final del texto, reconoce que tal como está actualmente la propuesta no la ratificaría en el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

“La Constitución siempre se ha hablado, y se dice, debería ser la casa de todos, debería ser lo que nos uniera”, expresó, pero manifestó que “veo mucho del 78% (que votó a favor de una nueva Constitución) que dice que hay cosas que de lo que están escribiendo que no me gustan y puede que mi posición cambie”.

“Obviamente falta que termine el proceso y no me quiero encerrar en esta trampa de decir ‘oye o ustedes aprueban cualquier cosa que se escriba o volvemos a la Constitución del 80′, porque a lo mejor podría haber otras opciones más adelante”, agregó.

El ex secretario de Estado, en esa línea, reiteró que si bien “hay que esperar el resultado final”, recalcó que “así como van las cosas hasta ahora, hay artículos que están en la Constitución y que están en el borrador, que si estuvieran de forma definitiva en la Constitución, obviamente yo diría no, esto no lo voy a aprobar”.

Uno de los artículos por el que reconoció estar en desacuerdo fue la plurinacionalidad. “No me parece a mí que Chile sea un Estado plurinacional. Obviamente que conviven diferentes culturas, pero somos una sola gran nación. Entonces ¿cuál es el alcance al Estado plurinacional? Es un tema que hay que conversar”.

Así también, puso el acento en “la falta de equilibrios políticos”. “Creo que la eliminación del Senado es un error profundo, o el hecho de que haya diferentes sistemas de justicia”, manifestó, agregando: “¿Por qué personas por pertenecer a cierto pueblo van a ser juzgado de una manera distinta a otra persona que es un chileno que no pertenece a ningún pueblo originario?”.

“Eso también me parece que no es lo correcto, pero sobre todo me preocupan las cosas que faltan y eso para mí es muy decisivo”, sentenció.

