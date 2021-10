Un ex funcionario de Donald Trump cuestionó severamente al actual gobierno argentino al que calificó como “corrupto” al referirse a la colaboración que países de América Latina dieron hasta enero de 2021 para combatir el lavado de dinero y flujos de dinero sospechosos en la región. Marshall Billingslea, ex secretario contra el Financiamiento del Terrorismo del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, señaló que tenía una “gran relación con la Argentina” pero que eso finalizó cuando asumió Alberto Fernández -a quien no nombró- en diciembre de 2019.

Billingslea -en una entrevista concedida a la periodista Carla Angola del canal EVTV Miami- explicó el funcionamiento de su oficina y cómo a lo largo de los últimos años consiguieron colaboración de varias naciones a las que considera “amigas” en la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de activos. “Construimos relaciones cercanas con gobiernos amigables, con ministros financieros de todo el mundo. Por ejemplo, Hacienda en México o con la Unidad de Inteligencia Financiera en Colombia… tuvimos una gran relación con la Argentina hasta que Cristina Kirchner y su grupo corrupto llegó”, señaló Billingslea, un hombre con amplia experiencia en la esfera pública y en todo lo relacionado con seguridad internacional.

El ex funcionario de Trump remarcó además que esos vínculos logrados con todos los países “fueron de mucha ayuda para entender los flujos financieros de cada región”. Billingslea habló también sobre la actual situación procesal del empresario colombiano Alex Saab detenido en Cabo Verde y a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. El testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro está acusado de lavado de dinero, delito considerado federal.

“Enfrenta no sólo sanciones civiles, que vienen con sanciones de tesorería, sino que enfrenta cargos criminales, lo que incluye tiempo en cárcel y multas si es encontrado culpable en los Estados Unidos por lavar dinero y violar la ley de prácticas extranjeras”, dijo Billingslea. “Durante mi tiempo en el Departamento del Tesoro vi muchos ejemplos de crímenes financieros, pero el comportamiento de Alex Saab se ubica en el tope de los más horrendos de esos crímenes financieros. Se benefició de usar el hambre como un método y una herramienta para controlar a la sociedad”, añadió.

“La forma principal en que se beneficiaba fue por este horrible esquema de corrupción junto a Maduro donde pudimos ver que tenían un monopolio de las cajas CLAP, de ayuda alimentaria, las cajas de medicina que eran para el pueblo de Venezuela. Y Maduro, para asegurarse de que Alex Saab fuera el mayor beneficiario, se aseguró que la ayuda del exterior fuera denegada”, concluyó.

Bellingslea relató también cómo el régimen de Maduro utilizó esta ayuda para comprar la voluntad de la población y obligarlos a votar a favor del partido gobernante. Pero además, explicó que el alimento que debía estar dentro de las cajas de ayuda era adulterado y cambiado por otros en mal estado, lo que ponía en riesgo la salud de los venezolanos. “Esto fue horrendo”, subrayó y dijo “fue un método de control social”. “La comida que debía darse fue de solo el 30 por ciento porque Saab se robó el restante 70 por ciento. Y la calidad de la comida en muchos casos no era apta para el consumo humano”, indicó.

“Eso es lo más vil, la forma más malvada de comportamiento humano. Y ha tenido consecuencias reales que terminaron hiriendo a familias en Venezuela”, dijo Bellingslea. Y concluyó: “Maduro es el crimen organizado. Se sienta en el tope de los más grandes esquemas cleptocráticos que el mundo haya visto. Su esposa y sus hijos están relacionados con narcos. Su ex vicepresidente, Diosdado Cabello, es un conocido capo narco buscado en los Estados Unidos. Este grupo entero es la definición del crimen organizado”.

