Este domingo el ex candidato presidencial Joaquín Lavín anunció que se retira de la vida política electoral. Esto, luego que perdiera en las elecciones primarias de Chile Vamos ante Sebastián Sichel.

“Después de las primarias he querido comenzar una etapa nueva. Creo que en la vida las hojas hay que darlas vuelta rápido y para mí terminó definitivamente el ciclo de la política electoral”, señaló a El Mercurio, desde España, país donde está radicado.

Ante esto, en su partido, la UDI, resaltaron su figura y el aporte que ha sido el ex alcalde de Las Condes para la tienda y la centroderecha.

“Joaquín Lavín ha tomado una decisión personal respecto de la política electoral, pero es y será siempre una figura relevante e inspiradora para la UDI. Fue el primero en demostrarnos que la derecha era competitiva para alcanzar el gobierno en 1999; y su mirada integradora de Chile tiene que ver con la esencia de la UDI: vocación popular en oposición a la lucha de clases que promueve la izquierda; y un proyecto político que interprete a la clase media, que entiende sus problemas y aspiraciones; y a un mundo que exige cambios para un nuevo ciclo”, señaló a Emol el presidente del partido, diputado Javier Macaya.

Por su parte, la senadora Jacqueline van Rysserlberghe, ex timonel del gremialismo, comentó que “ya había dicho que iba a retirarse de la vida política electoral, entonces no es una sorpresa para mi. Yo creo que él es una persona que ha estado, que logró cuando compitió con Lagos hacer que la política sea cercana a las personas en un discurso que logró sintonizar con la gente, es una persona que en los distintos municipios donde ha estado siempre ha hecho una gestión super cercana también a las personas y me parece que tiene todo el derecho ahora a querer mirar hacia otro lado”.

Misma postura del senador Juan Antonio Coloma. “Joaquín Lavín ha sido, es y será un gran inspirador y referente de ideas en nuestro mundo. Creo que ha contribuido como pocos en generar un escenario de innovación en nuestro sector muy importante, cualquier sea el lugar que esté estoy seguro que lo va haciendo. Entiendo perfectamente su tiempo de cambiar el foco, de sus opciones más personales, estoy convencido de que va a seguir aportando visiones, ideas para el Chile que viene en estos momentos tan complejos”.

El parlamentario agregó que el aporte de Lavín ha sido “extraordinario, cambiar la tradicional forma de ver desde arriba a abajo la forma del poder al sentido inverso, preocuparse más de las personas, resolver los problemas de la gente, avanzar en la integración social. Basta pensar en esos elementos para darse cuenta de la envergadura de su aporte”.

Y el también senador Iván Moreira añadió que “es un guerrero, su ADN es la política y no me cabe la menor duda que luego de tantos años el cierra un ciclo electoral, pero comienza un Lavín totalmente reconvertido y puede ser de gran utilidad a cualquier Gobierno futuro de centro derecha como ministro, porque es un hombre de mucha gestión. Ahora creo que Joaquín Lavín es un emblema para la UDI, más allá de los resultados porque siempre ha sido el único líder nuestro que ha estado disponible para todo. En los momentos buenos de la UDI, en los momentos malos de la UDI, siempre dispuesto a competir, dispuesto a dar la cara”.

El senador además presenta la idea de que si “el país o la UDI sienten la necesidad de que vuelva, nosotros sabemos que contamos con él y si algún día lo vamos a buscar, no nos cabe la menor duda de que nos va a abrir las puertas y ventanas de su casa”.

Macaya, Van Rysselberghe y Coloma señalan que “es una decisión personal de él la de retirarse, siempre ha estado disponible para todo. Hay que respetar su decisión”.

/psg