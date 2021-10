En el marco de la Code Conference, el evento anual de conferencias tecnológicas celebrado en California, Elon Musk realizó cinco nuevas predicciones sobre el futuro, y explicó cómo sus planes salvarán al mundo. El magnate y fundador de Space X y Tesla, se centró en algunos de los temas más relevantes de la actualidad: las criptomonedas, las drogas psicotrópicas, Starlink, el problema energético y los robots.

Musk, en su rol de fundador de grandes empresas tecnológicas, suele hacer predicciones respecto a futuras innovaciones y cómo se verá el mundo en unos años. Aunque muchas de sus pronósticos no se han cumplido, otros tantos sí lo hicieron, como el caso de los autos eléctricos.

Criptomonedas

Pese a la oposición de la mayor parte de los gobiernos sobre el curso libre de las criptomonedas, cada vez es más difícil alcanzar un control total de estas divisas. Según la opinión de Elon Musk, ni los bancos ni los gobiernos deberían tener el control del dinero al argumentar que “ofrecen la posibilidad de reducir errores y la latencia del sistema monetario actual”.

En ese sentido, indicó, los estados solo podrían frenar y obstaculizar el avance de esta nueva forma de economía emergente. Para el magnate esto sería un grave error porque imposibilitaría corregir los problemas del sistema actual.

Musk se opone al control de gobiernos y bancos al considerar que constituyen un sistema corrupto y amañado. Para el fundador de Tesla, es mucho más fiable la presencia de una nueva moneda digital que esté supervisada y controlada por un sistema en red. A su vez, afirma que esta modalidad es “más segura” que la convencional que, según apuntó, depende de “unos pocos oligarcas que controlan las ‘bases de datos del dinero’ para alterar la economía a su antojo”.

Aclaró, no obstante, que sí se puede ralentizar el avance de las criptomonedas.

Drogas psicotrópicas

Sobre este polémico tema, opinó que esas drogas serán aceptadas y que la sociedad cambiará su opinión al respecto: “A medida que las nuevas generaciones obtengan un poder político creo que veremos una gran receptividad sobre los beneficios de los psicotrópicos”.

Para Musk, quien reconoció públicamente haber consumido LSD, esta aceptación se deberá a un cambio generacional, que dejará atrás legislaciones de épocas más antiguas y traerá otra visión sobre estas drogas psicotrópicas que, de acuerdo a lo que explicó, abrirán las puertas a un nuevo mercado legal.

Problema energético

Ante la creciente demanda de los autos eléctricos, Elon Musk piensa que habrá un problema energético a nivel global: “Si cambiamos todo el transporte actual a eléctrico, la demanda de electricidad será más del doble que la actual”.

Por ese motivo, sostiene que el sistema energético actual está obsoleto y no cuenta con la capacidad hacer frente a la demanda que está por venir, derivada de la transición energética.

Este problema, advirtió, se agravará en los próximos años.

En el caso de Tesla, Musk actualmente solo ofrece paneles solares y baterías para cargar los autos en casa.

Robots

Aunque para muchos esto solo corresponde al mundo de la ciencia ficción, Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, cree que los robots tendrán tal irrupción que llegarán a ser como seres humanos, bípedos, pero más inteligentes e interconectados.

“Estamos construyendo un robot humanoide que será como Tesla, pero con piernas”, afirmó en la Code Conference.

Explicó que si no los construyó hasta ahora es porque no quería colaborar a formar un futuro como el de las películas de “Terminator”. No obstante, como actualmente considera que su llegada es inevitable, ya está construyendo su propio humanoide.

Aclaró que está redoblando esfuerzos para hacer “lo mejor posible” para evitar ese futuro.

“Lo he estado evitando durante un tiempo porque no quería acelerar el apocalipsis de la inteligencia artificial pero, claramente, con Boston Dynamics, esos robots humanoides van a llegar. Y van a pasar con o sin Tesla”, dijo Musk. Y agregó: “Pero con Tesla, tendré mucha más capacidad de asegurarme de su seguridad y su inteligencia. Intentaré hacerlo lo mejor posible para conseguirlo”.

El pasado mes de agosto Musk presentó el robot humanoide de Tesla que se encargará del trabajo “peligroso y aburrido”.

“Tesla es la mayor compañía de robótica del mundo porque los autos son, básicamente, robots semi-sensibles sobre ruedas. Por eso tiene cierto sentido poner eso en forma humanoide”. Con esas palabras, explicó en una conferencia virtual por qué decidió lanzar su “Tesla Bot”, con el que pretende eliminar “trabajos peligrosos o aburridos” como agacharse para levantar algo o ir a hacer las compras.

El emprendedor dijo que un prototipo inicial estará disponible para el próximo año y dejó una predicción de lo que sucederá gracias a este tipo de proyectos de inteligencia artificial: “En definitiva, en el futuro el trabajo físico va a ser opcional”.

Starlink

Por último, Elon Musk afirmó que su red de satélites de comunicación con Internet cambiará el mundo.

Durante la entrevista comentó que Starlink tiene como objetivo brindar un servicio de Internet de banda ancha, baja latencia y una cobertura mundial a bajo coste.

De esa manera, la red ofrecerá internet a cualquiera que tenga el equipo necesario. Esto, adelantó Musk, tendrá un efecto ecualizador que cambiará el mundo.

Actualmente el coste del equipo necesario es de casi 500 dólares, más una cuota mensual de 99 dólares.

“Está realmente diseñado para servir a los ‘menos servidos’”, es decir, aquellos que viven en zonas rurales y remotas.

