Hasta la sede del Partido Socialista (PS) arribaron hoy los secretarios generales del oficialismo. Citados al mediodía de este martes -y como es usual desde que se estableció la alianza de gobierno y se conformó el comité electoral compuesto por los secretarios de cada colectividad- esta vez la reunión tenía un telón de fondo distinto: ya definido el mecanismo y el número de redactores del nuevo Consejo Constitucional -50 electos y 24 expertos designados-, los partidos ya comienzan a calcular qué es más beneficioso electoralmente.

En simple, el mecanismo no innova respecto del sistema de elección de senadores: misma cantidad de cupos electos (50), bajo circunscripciones y en listas abiertas. Algunos partidos del Socialismo Democrático -como el PPD- habían avanzado trabajo realizando simulaciones sobre un mecanismo de 78 integrantes, como planteaba su propuesta original. Mientras que en el Frente Amplio la discusión venía dándose hace varias semanas sobre la pertinencia y conveniencia del sector de aunarse en un solo pacto electoral de cara a estas elecciones. Como sea, con el modelo de órgano definido, ahora se inicia el diseño electoral. “Vamos a trabajar en una propuesta constitucional común como alianza”, dicen en el sector.

En el sector, gana terreno la idea de conformar un solo pacto electoral. Matemáticamente, calculan que obtendrían mejores resultados. Sin embargo, algunos avizoran una discusión no fácil, donde algunos partidos tendrán que omitirse, o ceder en algunas circunscripciones, en pos de caras de otros partidos más fuertes. “Eso va a requerir mucha generosidad de coalición”, advierte un dirigente oficialista. En algunos sectores mejor representados -como el Socialismo Democrático- ya plantean que la forma de distribuir los cupos debería ir acorde a la representación senatorial, aunque el detalle recién está afinándose.

El presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, plantea que “ahora ya es momento de poner en marcha, sin titubeos, una lista única de la alianza de gobierno que defienda un programa constitucional común, centrado en los derechos sociales y la distribución del poder, para habilitar un ciclo de cambios futuro. Sabemos que no es el acuerdo ideal y por lo mismo nuestra responsabilidad histórica es entrar a disputarlo con disciplina, sumando a todos quienes crean en el cambio”.

Por otro lado, la timonel PPD, Natalia Piergentili, coincide y puntualiza que “cuando en los modelos de mecanismo se planteaban listas cerradas, era más interesante ir por separado. Ahora hay que evaluar una lista única, más amplia, donde todos actuemos con generosidad”.

Sobre el método de elección de expertos, algunos adelantan que podría -eventualmente- armarse en bloque (incluyendo a la DC) “paquetes” de 12 nombres para la Cámara y 12 para el Senado. “La idea es armar un paquete interesante, acordado y transversal”, adelantan en el oficialismo.

Chile Vamos y las fuerzas del Rechazo

Los mismos cálculos realizan la UDI, RN y Evópoli. Hasta ahora un diagnóstico que ha tomado fuerza es pactar con todas las fuerzas del Rechazo disponibles, a fin de evitar la dispersión de votos.

En ese sentido, no se descarta una alianza con el Partido Republicano, pese a que en la pasada elección de constituyentes se pactó con ellos y el resultado electoral fue negativo. También se buscará hacer alianzas con otras colectividades de centro como Amarillos por Chile y el Partido Demócrata, ambos en formación. No se descarta buscar algún acercamiento con lo que queda del PDG, pese a que ese partido no estuvo a favor del acuerdo, pero tiene una base electoral grande.

“Chile Vamos va a ir en lista unida sí o sí. Seguramente se hará una alianza con Amarillos ya que en la recta final se actuó como un solo bloque del rechazo”, dice el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González.

Mientras que su par de la UDI, María José Hoffmann, recalca que “este no es el momento para medir fuerzas entre los partidos. Tenemos que volver a ser estratégicos y actuar con unidad. Tenemos que armar una lista de todos los que estuvimos por el rechazo”. Hoffmann, de hecho, emplazó -en conversación con TVN, tras el acuerdo- a ir en lista de unidad incluso a los sectores que no participaron del acuerdo.

En Chile Vamos saben que el tema más sensible es pactar con republicanos, ya que esa colectividad no participó del proceso constituyente y es de una derecha más dura, lo que incomoda a partidos más de centro como Evópoli.

Pero una alianza con el partido de José Antonio Kast, dicen en Chile Vamos, es un “matrimonio por conveniencia”, mientras que otros recalcan que dependerá más de ellos que de Chile Vamos, ya que en esa colectividad también son resistentes a una posible alianza, pues critican que la UDI, RN y Evópoli se han acercado mucho a la izquierda.

De todas maneras, en los partidos de derecha analizarán si el oficialismo irá en una sola lista o no, y también esperan poder hacer gestos a partidos como Amarillos -con poca representación parlamentaria- lo que podría terminar con cupos de expertos cedidos.

/psg