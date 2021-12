Tras dar inicio a la inoculación en menores de entre 3 y 5 años, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la nueva variante identificada del covid-19, Ómicron, destacando la importancia de la vacunación, pero también, abordando la estrategia que se tomará a nivel nacional para mantener controlada la situación.

“La gente que no se quiera vacunar o que no va a ir, va a sufrir las consecuencias del ataque del virus. El virus busca las personas que no tienen vacunas, que no tienen anticuerpos y esta nueva variante que la estamos estudiando, obviamente que va a buscar esas personas que no están vacunadas”, dijo en primer lugar el titular de Salud.

Tras ello, explicó que la información que se tiene del extranjero tanto de Sudáfrica como de Israel, es que las personas que no se inoculan son las que “enferman gravemente”. Por lo mismo, hizo un llamad a vacunarse. “Chile es un país que tiene disponibilidad, tiene suficiente cantidad de vacunas y le ofrece a su población”, dijo.

Consultado por cuál será la estrategia, a propósito de las declaraciones que dio el presidente del Colegio Médico (Colmed) de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre, ayer en entrevista con CNN Chile, señaló que “la misma que ocupamos con la variante Delta”.

Cabe mencionar que ayer el dirigente del Colmed regional aseguró que “lo que hace falta es saber cuál va a ser nuestra estrategia como país en lo que queda de este año. Viene una época muy compleja donde todos se relacionan, se producen aglomeraciones en centros comerciales, se producen reuniones familiares”.

“Falta saber cuál va a ser la estrategia. Si vamos a potenciar el testeo trazabilidad y aislamiento (TTA), si vamos a seguir potenciando la vacunación, pero sobre todo generar la campaña educativo”, sostuvo y más tarde agregó que “estamos pidiendo que nos den los lineamientos de acción, hacia donde se va a dirigir la autoridad sanitaria para enfrentar esta etapa de la pandemia”.

Ante eso, Paris aclaró que “vamos a ocupar la misma estrategia que ocupamos con la variante Delta que fue muy bien evaluada y que además pudo contener y no tuvimos grandes problemas”.

Complementó con que no sabe a qué se refiere el Colmed, “desgraciadamente una vez más”, porque “estuvimos en la Organización Mundial de la Salud (OMS), yo le hice la misma pregunta a personas más especializadas en este tema y me dicen doctor, hay que esperar dos o tres semanas, hay que saber cuál es la transmisibilidad, hay que saber cuál es el efecto de las vacunas actuales que se han colocado”.

“Hay que tener el virus aislado, la secuenciación y el virus para estudiar los efectos. La estrategia es muy simple, y ojalá que nos ayuden a difundirla y no a producir problemas: Lavado de manos, ventilación, uso de mascarilla, distanciamiento físico y, por supuesto, vacunarse y sobre todo con la dosis de refuerzo”, puntualizó.

Por último, el ministro reveló que los países que no han logrado tener alta tasa de vacunación con dosis de refuerzo han llegado a tener hasta 70 mil casos diarios y las UCI están repletas. “Eso no está pasando en Chile gracias al trabajo de nuestras dos subsecretarías. Todo lo contrario, hoy día ya les anuncio que vamos a tener menos de 2 mil pacientes con virus y la cantidad de pacientes en UCI se mantiene estable, bajo los 700, gracias a la dosis de refuerzo y nuestra campaña muy exitosa de vacunación. Que por favor reconozcan algo por lo menos”, finalizó.

