El candidato de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, salió este miércoles al paso a las críticas surgidas desde el oficialismo, luego de que ayer señalara que “se requieren más aclaraciones”, respecto a la relación del Presidente Sebastián Piñera por la venta de la minera Dominga. “Yo creo que hay que ser más duro”, respondió, reafirmando sus dichos.

Esta mañana, el senador Claudio Alvarado (UDI) dijo en Radio Universo no entender lo que Sichel busca con sus declaraciones. “A mí me gustaría que él explicite qué es lo que quiere, qué tiene que aclarar o tiene que decir el Presidente (…) más allá de lo legal, yo no entiendo qué quiere decir”. Cabe recordar que ayer la oposición confirmó la presentación de una acusación constitucional contra el Mandatario, cuestionándolo por su eventual participación en la venta de la minera Dominga, en el marco de los denominados Pandora Papers.

Al respecto, Sichel indicó al matinal “Bienvenidos” de Canal 13 en que “ayer la crítica era que había sido muy duro con mucha gente del sector y yo creo que hay que ser más duro. Yo creo que cuando uno es Presidente de la República no se tiene que cansar de aclarar todo lo que sea necesario, en caso de conflicto de interés o potenciales conflictos de interés, no es suficiente la información que yo he visto hoy, lo digo transparente, porque cuando hay decisiones que involucran fondos de fiduciarios, no hay que cansarse de explicarlo, por lo menos para mí faltan más aclaraciones para lo que pasó”.

“Creo que cuando uno llega a ser Presidente de la República no puede tener ningún interés en el sector privado y es raro que esto exista y espero que se siga aclarando, caiga quien caiga, sea quien sea responsable, hasta el fondo, no tengo ningún complejo en decirlo. No basta decir con que lo jurídico se resolvió, yo soy abogado, porque lo jurídico tiene una dimensión, pero lo político y moral tiene otra dimensión y espero que se siga aclarando todas las veces que sea necesario, porque eso es lo que debería pasar”, sostuvo.

Asimismo, el candidato explicó que esto no se trata de “creerle o no creerle” al Presidente, sino que lo necesario es tener más información. “Quedan espacios todavía sin duda, por qué se firma una cláusula especial, y por tanto, lo que más bien diría es que necesitamos todas las investigaciones necesarias”, añadiendo que también es importante aclarar dónde se pagaron los impuestos por el negocio.

El candidato recordó que una acusación constitucional, “busca destituir al Presidente cuando quedan cinco o seis meses para que acabe el mando, cuando venimos saliendo de una crisis sanitaria, de una crisis social, pucha que es peligroso (…) No digo que no se pueda hacer, sino que primero hagamos una buena comisión investigadora que resuelva si hay información suficiente para seguir al paso siguiente”.

Otros temas

El candidato además reconoció que cometió “un error en no decir altiro que había” que sacó el 10% de sus fondos de pensiones, tema por el cual fue emplazado por la oposición.

Con ello, agregó que “hoy viendo que iba a ser candidato presidencial probablemente no hubiera retirado esa plata, en ese minuto iba saliendo de ministro y no tenía la capacidad de discernir dónde iba a terminar mi vida política”.

Respecto a un eventual apoyo al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast, en un eventual balotaje afirmó que “yo creo que tienen que haber mínimos de tolerancia y protección de la democracia, mínimo comunes como el tema de la vacunación que tienen que haber para apoyarlo. Obviamente soy mucho más lejano a la extrema izquierda en Chile (…) pero también me gustaría que tuviéramos una conversación no solo por la posición política en el mundo de la derecha o la centroderecha no solo respecto de quién le gana al otro, sino a mínimos comunes. Yo creo que falta tolerancia, menos caudillismos y creo que faltan ciertos mínimos comunes que hoy no están construidos”.

Y añadió que “si no hay mínimos comunes no (lo apoyaría), eso es básico”, mencionando, por ejemplo, el respeto al matrimonio igualitario.

